كورونا يحصد أرواح نحو 3.6 مليون شخص حول العالم

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و594 ألف حالة وفاة، ونحو 171 مليون إصابة، منذ بدء تفشي الوباء.

وكالة تبناك الإخبارية_ تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 594 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها 33.2 مليون إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا، وسجلت 462 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها الهند التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح 326 ألف شخص، وتجاوز فيها إجمالي الإصابات 27.9 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث الوفيات، تسبب الوباء في وفاة 224 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 2.4 مليون إصابة.