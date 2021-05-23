لقد شهد الجميع في ساحة الانتصار الاخير؛ اسرائيل آيلة الى الزوال وقابلة للهزيمة والفناء والضعف وجاهزة للانهيار.

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الحرس الثوري يقف الى جانب الشعب الفلسطيني حتى زوال الكيان الصهيوني الغاصب.

وافاد موقع "سباه نيوز" انه اثر انتصار المقاومة الفلسطينية في حرب الايام الـ 12 مع الكيان الصهيوني، اجرى القائد العام للحرس الثوري اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مكتب حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) اسماعيل هنية وامين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، حيا فيهما ارواح شهداء المقاومة الشوامخ خاصة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني وهنأ لمناسبة هذا الانتصار العظيم للشعب الفلسطيني المقاوم والعزيز والمجاهدين الشجعان والغيارى الفلسطينيين، مؤكدا على الوقوف مع المقاومة حتى زوال وانهيار الكيان الصهيوني الغاصب وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيدا.

واعتبر اللواء سلامي انتصار المقاومة الفلسطينية معجزة الهية واحياء للشرف والكرامة الانسانية وقال: ان هزيمة اسرائيل الغاصبة لم تكن هزيمة للصهاينة فقط بل ايضا هزيمة لاميركا وبريطانيا والانظمة التافهة التي كانت تتسابق في عملية تطبيع العلاقات مع هذه الغدة السرطانية.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري ظهور وتبلور فلسطين الجديدة والعظيمة والعالمية وباياد متفوقة، ثمرة لهذه الملحمة والحدث العظيم واضاف: لقد شهد الجميع في ساحة الانتصار الاخير؛ اسرائيل آيلة الى الزوال وقابلة للهزيمة والفناء والضعف وجاهزة للانهيار.

واكد بان الملحمة الاخيرة افهمت الصهاينة الغاصبين بان الفلسطينيين المقاومين ليسوا بلا ملجأ بل هم حملة السيف ولا ينبغي التعرض لهم، ولفت الى ضرورة تعزيز قدرات المقاومة في مسار امتلاك القوة، مؤكدا مواكبة الحرس الثوري للشعب الفلسطيني حتى زوال وانهيار اسرائيل الغاصبة وكذلك تحرير القدس الشريف.

بدوره عبّر هنية في الاتصال الهاتفي مع قائد الحرس الثوري عن تقديره العميق لإيران ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكذلك مواقفها الثابتة تجاه حقوقه في مختلف المجالات السياسية والميدانية.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية، ونجحت في كسر عنجهية الصهاينة واضاف: أن المعادلة الميدانية تغيرت، وقد تحركت الجماهير على امتداد كل فلسطين بل وخارجها رفضا للاحتلال وسياساته وممارساته.

من جانبه قال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في الاتصال الهاتفي مع القائد العام للحرس الثوري: كنتم معنا في جميع الساحات وأنتم شركاء في صناعة النصر وستكونون معنا فی تحریر القدس.

وخص النخالة بالشكر لشهيد القدس الفريق قاسم سليماني الذي بذل قصارى جهده لإنجاز هذا النصر وتثبيته وقال: هذه المعركة كانت ضمن محور متماسك يؤمن بتحرير القدس ويعمل للدفاع عنها.

واضاف: هذه المعركة مفصلية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني وكانت ضمن وحدة فلسطينية غير مسبوقة.