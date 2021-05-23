الرئيس الايراني يهنئ الشعب الفلسطيني بالانتصارات الاخيرة

يجب القول إنه بحلول نهاية هذا العام على الأقل يتم مراعاة نمط الحياة الحالي، مشيرا الى توزيع أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا وتم تطعيم أكثر من 2.7 مليون شخص.

هنأ الرئيس الايراني حسن روحاني الشعب الفلسطيني بالانتصار الاخيرة على العدو الصهيوني،مشيرا الى انه لأول مرة في الحرب بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني ، كان جميع الفلسطينيين موحدين تماما في معركة سيف القدس.

وقال روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت: لقد شهدنا انتصار الشعب الفلسطيني، ولأول مرة في الحرب بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني، كان جميع الفلسطينيين موحدين تمامًا.

واضاف: بصراحة كان موقف الشعب جيدا تجاه فلسطين، لكن بعض الحكومات الغربية اتخذت موقف خاطئا، والشعوب المسلمة عملت بشكل جيد، لكن التوقعات من العالم العربي كانت شيئًا آخر، بل أن بعض الدول العربية التزمت الصمت حتى النهاية، مبروك للشعب الفلسطيني على انتصاراته الاخيرة، وشاهدنا أن صمود ومقاومة الشعب اثمرت عن نتيجة.

وأكد روحاني ان النصر حليف الشعوب المقاومة، واكبر دليل على ذلك إنتصار الشعب الفلسطيني على كيان مدجج بالسلاح ويتلقى الدعم والمساعدة من عدة أطراف.

واستذكر روحاني الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر (جنوب غرب ايران) من الاحتلال البعثي في الرابع والعشرين من مايو/ أيار 1982، حيث سجلت القوات المسلحة الايرانية نصرا كبيرا في عمليات بيت المقدس التي انتهت بتحرير المدينة المهمة خلال أيام.

من جانب آخر أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه من أن ايران حاليا في طور تجاوز الموجة الرابعة من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن جميع المحافظات تجاوزت مرحلة الذروة وبدأ انتشار الفیروس بالانحسار.

وأشار روحاني إلى الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية التي ستجري في 18 حزيران/يونو المقبل، مؤكدا ان إجراء الانتخابات يتطلب العمل الجاد خلال الأسابيع القادمة للحد من كورونا إلى أدنى مستوى ليتوجه المواطنون مطمئنين إلى صناديق الاقتراع.

كما أشار إلى زيادة وقت التصويت وعدد صناديق الاقتراع كقرارات أخرى لاجتماع اليوم وأضاف: سيتم إطلاق تطبيق الكتروني ليسهل على المواطنن معرفة اماكن صناديق الاقتراع كما ان وزارة الداخلية مكلفة بتوفير صناديق اقتراع متنقلة على الفور حيثما تشكلت طوابير.

وقال روحاني: "يجب القول إنه بحلول نهاية هذا العام على الأقل يتم مراعاة نمط الحياة الحالي، مشيرا الى توزيع أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا وتم تطعيم أكثر من 2.7 مليون شخص.