مترجم: لا توجد لدى إسرائيل استراتيجية متماسكة تجاه الفلسطينيين. يجب على الولايات المتحدة الضغط من أجل إعادة الضبط.

كتب David Ignatius مقالا في صحيفة الواشنطن بوست يتحدث فيه عن غياب استراتيجية إسرائيلية متماسكة تجاه ما يحدث في فلسطين، مفتتحًا حديثه بالقول: لقد تعثرت إسرائيل في الحرب الحالية في غزة، ويقوم قادتها العسكريون الآن بعملهم في إلحاق أقصى قدر من الألم بخصمهم حماس. لكن لا توجد علامة على وجود استراتيجية متماسكة من شأنها أن تقرب السلام والاستقرار على المدى الطويل. هذه مشكلة يجب أن تقلق لها إسرائيل وأصدقائها. وبرأيه، على أميركا التدخل في سبيل إعادة الضبط. وكان أهم ما جاء فيه أنه لو استطاعت "إسرائيل" إخضاع مقاتلي حماس الذين يطلقون الصواريخ بشكل دائم عبر قصفهم، لكانت قد نجحت منذ فترة طويلة. لكن هذه الاستراتيجية أصيبت بفشل متكرر على مدار جيل كامل، وأن هذه الحروب لا توفر الأمن الدائم؛ حيث ينتهي بهم الأمر بإضعاف الدعم لإسرائيل. وينتهي الأمر بحماس بأن أقوى لا أضعف.

إن محاولة إصلاح الأساسيات ستبدو للعديد من الإسرائيليين المنهكين وكأنها خيال ساذج. يفتخر القادة الإسرائيليون بأنفسهم لكونهم متشددون، ويتحدثون أحيانًا بفظاظة عن حروب غزة المتكررة (وعدد الضحايا غير المتكافئ). لكن هذه الحروب لا توفر الأمن الدائم. ينتهي بهم الأمر بإضعاف الدعم لإسرائيل. وينتهي الأمر بحماس بأن أقوى لا أضعف.

إن إعادة ضبط حقيقية، رغم صعوبة تحقيقها، ستبدأ باتفاقية وقف إطلاق نار مستقرة وقابلة للتنفيذ، والتي قد تستغرق أسابيع للتفاوض عليها. ستفضل إسرائيل بلا شك استسلام حماس غير المشروط، لكن هذا سيتطلب إعادة احتلال غزة، وهو ما لا تريده إسرائيل. من الأفضل التفاوض من خلال وسطاء مثل مصر وقطر والولايات المتحدة. التفاوض يمكّن الجانب الآخر.

ولكن كيف ستبدو إعادة الضبط هذه؟

للحصول على إجابة، لا بد من إلقاء نظرة على حدود "إسرائيل". فهناك شرق أوسط جديد آخذ في الظهور. قبل أن تبدأ هذه الحرب، كان الخبر الأهم في المنطقة هو خفض التصعيد. تجري السعودية والإمارات محادثات مع إيران. كان الإماراتيون يتحدثون أيضًا مع خصمهم الآخر، تركيا، التي كانت بدورها ترسل وفدًا إلى منافستها مصر. كان محور كل هذه الاتجاهات "الإيجابية" هو تطبيع "إسرائيل" للعلاقات مع جيرانها العرب.

لذا لا تقل إن المستحيل لا يمكن أن يحدث، حتى في الشرق الأوسط، كان يجري هذا الأمر أمام أعيننا. تذكرنا حرب هذا الشهر بأن تجاهل المطالب السياسية الفلسطينية على أمل اختفاء تطلعاتهم في إقامة دولة في نهاية المطاف ليس استراتيجية - إنه وهم خطير.

إلى جانب وقف إطلاق النار الدائم المتفاوض عليه، يحتاج الفلسطينيون إلى ثلاث ركائز للاستقرار: قيادة سياسية جديدة، وإعادة بناء اقتصادي وأمني. سيستغرق تجميعهم سنوات، لكن حرب هذا الشهر المدمرة هي الوقت المناسب للبدء.

لنبدأ بالقيادة السياسية، السياسة الفلسطينية محطمة (وكذلك إسرائيل، لكن هذا موضوع لمقال آخر). تتمتع حماس بشعبية لأن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس فشلت فشلاً ذريعًا- وأيضًا بسبب نشاط حماس العسكري. لكن حماس في طريق مسدود الآن، وحتى القطريون الذين يمولون غزة يعرفون ذلك. وصل عباس أيضا إلى طريق مسدود وانفصلت الولايات المتحدة عن القيادة الفلسطينية خلال إدارة ترامب، حان الوقت الآن لإعادة الاتصال وإعادة البناء.

أما التنمية الاقتصادية فهي أسهل جزء من هذا اللغز. لا يتطلب الأمر سوى المال- والاعتراف الإسرائيلي بأن ازدهار غزة والضفة الغربية سيكون أقل تهديدًا. حتى أن هناك خارطة طريق للتنمية الاقتصادية، وذلك بفضل جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب ومصلح الشرق الأوسط. ستدعم الأموال السعودية والإماراتية والقطرية والأوروبية والأمريكية هذه المشاريع إذا أمكن إقناع الفلسطينيين باللعب فيها.

لكن الأمن هو أصعب مشكلة، حيث يجب أن يكون الإسرائيليون والفلسطينيون واثقين من أن عائلاتهم لن تهددها القنابل والصواريخ. لكي يتمكن الفلسطينيون من تحقيق ذلك، سيحتاجون إلى قوة أمنية غير تابعة لحماس تكون قوية بما يكفي للحفاظ على النظام دون أن تصبح شرطة سرية قمعية.

إليكم معادلة غير محتملة لكنها مجربة على مر الزمن: يحتاج الفلسطينيون إلى تدريب وشراكة اتصال مع وكالة المخابرات المركزية. المدير ويليام ج. بيرنز، الذي يتحدث اللغة العربية وعمل سفيراً في الأردن، هو الشخص المثالي لقيادة هذا الجهد.

غالبًا ما تكون الحروب نتيجة الأخطاء الفادحة. بحسب صحيفة نيويورك تايمز، بدأ هذا عندما قطعت الشرطة الإسرائيلية الميكروفونات التي كانت تبث صلاة رمضان في المسجد الأقصى الشهر الماضي لأنهم لم يرغبوا في إغراق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي كان يلقي خطابًا تذكاريًا في مكان قريب. خلال الأسابيع التالية، أدت سلسلة من الأخطاء من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين إلى هذا المأزق المميت.

ربما يكون من الحماقة الحديث عن إعادة ضبط إسرائيلية فلسطينية. ولكن بالنظر إلى المخاطر، والخسارة التي لا تنتهي على ما يبدو في أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين، فمن غير المسؤول التحدث عن أي شيء آخر.