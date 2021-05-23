النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۱مشاهدات
‍ پ

الشرطة تُنهي تظاهرة ضد العدوان الاسرائيلي وحرق العلم الإسرائيلي أمام السفارة الامريكية

فرّقت الشرطة الإندونيسية تظاهرة حاشدة أمام السفارة الامريكية تنديداً بالدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
رمز الخبر: ۵۲۰۲۴
تأريخ النشر: 21 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_قد أحرق المتظاهرون العلم الاسرائيلي في تظاهرتهم اليوم، وطالبوا بمنع دخول الإسرائيليين الى البلاد، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الكيان واندونيسيا، كما طالبوا بقطع الدول العربية المطبّعة مع الكيان بقطع علاقاتها معه.

كما طالب المجتمعون أن تفتح مصر والاردن الحدود مع فلسطين لإدخال المساعدات الانسانية العاجلة.

وفي جاكرتا دخل حزب "العدالة والرفاه المعارض" على خط تنظيم المظاهرات الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي، وقد سبقته إليها منظمات طلابية واتحادات عمالية في أكبر الدول الإسلامية سكانا في العالم.

وقد خرج الآلاف من أنصار حزب العدالة والرفاه أمام مقر السفارة الأميركية في جاكرتا، حيث سلم رئيس الحزب أحمد شيخو رسالة إلى السفارة طالب فيها الولايات المتحدة بـ"الوقوف موقفا عادلا من القضية الفلسطينية، والانحياز للإنسانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين".

وسبق أن احتشد متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام السفارة الأميركية الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة جاكرتا للمطالبة بإنهاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، ولإدانة الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.

وتجمع المتظاهرون -وهم يلوحون بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية واللافتات التي كُتب عليها "فلسطين الحرة"- على طول شارع رئيسي في جاكرتا خارج السفارة. وينتشر أكثر من ألف شرطي حول المجمع المحاصر بفواصل خرسانية للطرق.

والمعروف أن إندونيسيا -وهي أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان- ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع الكيان الإسرائيلي، ولا توجد سفارة إسرائيلية في البلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نائب فرنسية تغادر حلقة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية بسبب انتقادها لإسرائيل
مجلس الأمن الدولي يدعو لالتزام كامل بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
إعلام الاحتلال: "حارس الاسوار" العملية الأكثر فشلًا في تاريخ إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة ضد الإغلاق في حي الشيخ جراح
الحكومة غير قادرة على تحقيق إرادة الشعب بإخراج الاحتلال الامريكي وعملياتنا ستأخذ منحى تصاعديا
الظهور العلني الأول لقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار منذ بداية العدوان
العامري: لا بدّ أن يعود العراق قوياً للقيام بمهامه وبمقدمتها نصرة فلسطين
وسائل اعلام الاحتلال تتحدث عن انجازات المقاومة في جولة التصعيد
الكاظمي يؤكد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية
صالح: لا استقرار في المنطقة دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
الجيش يضع استراتيجية لخمس سنوات في مجال مكافحة الإرهاب
شرطة غزة: الاحتلال عمل على إرباك الجبهة الداخلية و295 صاروخاً تعاملنا معها
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين شروط المقاومة وعجز الاحتلال
أوساط الاحتلال: نتنياهو تهرب من مسؤولياته خلال التصعيد واستسلم لبايدن
إعلام الاحتلال: استخبارات عديمة الفائدة خلال جولة التصعيد في غزة