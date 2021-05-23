الشرطة تُنهي تظاهرة ضد العدوان الاسرائيلي وحرق العلم الإسرائيلي أمام السفارة الامريكية

وكالة تبناك الإخبارية_قد أحرق المتظاهرون العلم الاسرائيلي في تظاهرتهم اليوم، وطالبوا بمنع دخول الإسرائيليين الى البلاد، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الكيان واندونيسيا، كما طالبوا بقطع الدول العربية المطبّعة مع الكيان بقطع علاقاتها معه.

كما طالب المجتمعون أن تفتح مصر والاردن الحدود مع فلسطين لإدخال المساعدات الانسانية العاجلة.

وفي جاكرتا دخل حزب "العدالة والرفاه المعارض" على خط تنظيم المظاهرات الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي، وقد سبقته إليها منظمات طلابية واتحادات عمالية في أكبر الدول الإسلامية سكانا في العالم.

وقد خرج الآلاف من أنصار حزب العدالة والرفاه أمام مقر السفارة الأميركية في جاكرتا، حيث سلم رئيس الحزب أحمد شيخو رسالة إلى السفارة طالب فيها الولايات المتحدة بـ"الوقوف موقفا عادلا من القضية الفلسطينية، والانحياز للإنسانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين".

وسبق أن احتشد متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام السفارة الأميركية الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة جاكرتا للمطالبة بإنهاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، ولإدانة الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.

وتجمع المتظاهرون -وهم يلوحون بالأعلام الإندونيسية والفلسطينية واللافتات التي كُتب عليها "فلسطين الحرة"- على طول شارع رئيسي في جاكرتا خارج السفارة. وينتشر أكثر من ألف شرطي حول المجمع المحاصر بفواصل خرسانية للطرق.

والمعروف أن إندونيسيا -وهي أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان- ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع الكيان الإسرائيلي، ولا توجد سفارة إسرائيلية في البلاد.