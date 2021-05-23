احتفالات متواصلة في نابلس بمناسبة انتصار المقاومة في غزة

شهدت مدن وبلدات مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 اليوم الجمعة، مسيرات احتفالية بالنصر الذي حققته المقاومة في غزة، ووقف العدوان الاسرائيلي عليها.

وكالة تبناك الإخبارية _ خرجت مسيرة في نابلس، عقب صلاة الظهر اليوم الجمعة، هتف فيها المشاركون للمقاومة وغزة، كما دعا المحتفلون في مناطق مختلفة من الضفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ورص الصفوف من أجل مواجهة مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وكانت محافظة نابلس شهدت مع بدء سريان وقف إطلاق النار في الثانية فجرًا، مسيرات وفعاليات احتفالية ابتهاجًا بانتصار المقاومة وانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،

واحتشد الآلاف في ميدان الشهداء وسط المدينة مرددين الهتافات التي تمجد المقاومة ورموزها وتعبر عن الفرح بالنصر، وسط إطلاق الألعاب النارية.

يُشار إلى أن وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة والاحتلال، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 2 من فجر اليوم الجمعة.