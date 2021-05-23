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اعتقال 1400 شخص بذريعة الضلوع بأعمال شغب 90% منهم من فلسطينيي الداخل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 1400 شخص، 90% منهم من فلسطينيي الداخل المحتلة، بذريعة الضلوع بأعمال شغب على خلفية المعارك الأخيرة.
رمز الخبر: ۵۲۰۲۰
تأريخ النشر: 21 May 2021

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس قسم التحقيقات في شرطة الاحتلال قوله إنه "سيتم رفع دعاوى قضائية ضد بعض الضالعين بأعمال العنف"، مشددا على أن "من ألحق أضرارا سيدفع الثمن".

وزعم أن عددًا من المتورطين في أحداث مدينة اللد ليسوا من سكان المدينة المحتلة، وإنما هم فلسطينيون أو مستوطنون من الضفة الغربية.

وأكد رئيس قسم التحقيقات في شرطة الإحتلال أن 88% من المعتقلين هم من فلسطينيي الداخل، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تقديم أكثر من 100 لائحة اتهام إلى المحاكم الإسرائيلية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يواصل ملاحقة من وصفهم بـ"الضالعين في موجة العنف"، وكان قد اعتقل عددا من "المستوطنين اليهود" بشبهة الاعتداء على مواطن فلسطيني في القدس الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة.

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