السيد نصرالله يكرس معادلة الردع بوجه أي مغامرة اسرائيلية

كرست رسالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للعدو في يوم القدس العالمي معادلات الردع بوجه اي مغامرة اسرائيلية ضد لبنان خلال المناورات المعادية التي تنطلق غدا في فلسطين المحتلة.

من أول الكلام، وعلى قاعدة الردع .. كان تحذير السيد الصريح لقادة الكيان المحتل .. إياكم والخطأ، في مناورتكم!

الخطأ، في حسابات العسكر والأمن .. وفي التوقيت الذي تتسارع فيه تطورات المنطقة، ويجري فيه العدو الغادر مناورات كبيرة جداً تحاكي حرباً واسعة، في مناطق قريبة من حدود لبنان الجنوبية ، وقطاع غزة.

الكيان الموتور، يستنفر نفسه عسكرياً اذاً .. وهو الذي يعيش أزمة قرار سياسي وعسكري .. سمع جيداً كلام السيد من منبر القدس .. لن نتساهل، أو نتسامح مع أي خطأ منكم. ربما يحاول هذا الكيان القائم على العسكر والقتل ، أن يعوض بعضاً من صورته المهزوزة أمام صراخات أهل القدس .. سوى ذلك، عليه أن ينصت جيداً .. لتحذير يوم القدس.

المصدر: قناة المنار