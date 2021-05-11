الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تعلن عن فعاليات ميدانية إسناداً للقدس

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة عن سلسلة من الفعاليات الميدانية المتواصلة إسناداً وانتصاراً للأهل في مدينة القدس المحتلة وفق برنامج وطني متواصل سيتم الإعلان عنه من قبل الهيئة.

وكالة تبناك الإخبارية_ دعت الهيئة "كافة جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في إسناد أهلنا في مدينة القدس من خلال تعظيم الاشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس في الضفة الباسلة، والتي تصل إلى 51 نقطة اشتباك مع الاحتلال".

كما دعت الهيئة "لمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الجدي للجم الإرهاب الصهيوني، خصوصاً ما يجري في مدينة القدس والاستباحة المتواصلة للمقدسات".

في سياق متصل، حثّت إلى الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لإدامة الاشتباك مع الاحتلال، وتحويل الهبة إلى انتفاضة شعبية شاملة وعارمة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة "الجاليات الفلسطينية والعربية وكل أحرار العالم للاحتجاج أمام سفارات العدو في مختلف أصقاع المعمورة، نصرةً للشعب الفلسطيني في القدس".

وأكدت رفضها وإدانتها "لما ورد في بيان اللجنة الرباعية الدولية والذي أسس لتقسيم الحرم القدسي، وشرع لقطعان المستوطنين بتدنيس واستباحة المسجد الأقصى".

وشهدت الليلة الماضية مواجهات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقدسيين، أسفرت عن إصابة فلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال.

وقد أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 100 فلسطيني إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدد من أحياء القدس المحتلة.