النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۲مشاهدات
‍ پ

جيش الاحتلال يبدأ أضخم مناورات عسكرية في تاريخه تحاكي حربا على عدة جبهات

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، بإجراء "المناورات الأضخم في تاريخه"، والتي تحاكي حربًا على عدة جبهات.
رمز الخبر: ۵۱۵۵۲
تأريخ النشر: 10 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية:ذكر الاعلام الاسرائيلي أن المناورات تحاكي سيناريوهات حرب على جميع الجبهات في الشمال والجنوب والضفة الغربية.

وأوضح أن قوات نظامية واحتياط بالإضافة للفرق العسكرية المختلفة، ستشارك في المناورات.

كما سيشترك المستوى السياسي أيضًا ووزارة الجيش وسلطة الطوارئ ووزارة الخارجية وأذرع الأمن المختلفة، في المناورات التي تستمر شهرًا.

وستحاكي المناورات عملية توغل واسعة النطاق في عمق "العدو" وفق قدرات هيئة الأركان وعمليات للقوات الخاصة، كما سيتم التدرب على الانتقال السريع من الوضع الروتيني إلى حالة الطوارئ.

وقالت القناة إن طواقمًا ستعمل لاستخلاص العبر خلال المناورات للتأكد من عدم تكرارها في الحرب الحقيقية.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله حذّر الاحتلال من ارتكاب أي حماقة تحت غطاء المناورات، لافتًا إلى أن الحزب لن يتردد في الرد على أي حماقة قد يرتكبها جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية".

وتأتي المناورة في ظل تصعيد إسرائيلي في القدس، ولاسيما محاولة طرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، والهجوم على المصلين في المسجد الأقصى.

وأصدر قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف، يوم الثلاثاء الماضي، تحذيرًا أخيرًا إلى الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في ظل العدوان المتواصل على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة.

ونقل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن الضيف تأكيده أنّ قيادة المقاومة وكتائب القسام ترقب ما يجري عن كثب.

وأضاف أبو عبيدة "يوجه قائد الأركان تحذيرًا واضحًا وأخيرًا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليًا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صواريخ المقاومة الفلسطينية تشعل سماء المستوطنات وصولا إلى مدينة القدس
الهلال الأحمر: أكثر من 215 إصابة بهجوم قوات الاحتلال على المصلين و4 منهم خطرة جداً
مستوطن إسرائيلي يدهس شاباً فلسطينياً قرب المسجد الأقصى
قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الهلال الأحمر من دخول المسجد الأقصى ونقل الجرحى
اقتحام همجي من قوات الاحتلال للمسجد الاقصى وباحاته تتحول الى ساحة حرب
الهلال الأحمر: 180 جريح باعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى
وسط مواجهات مستمرة .. قوات الاحتلال تهاجم المصلين داخل المصلى القبلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المسجد الاقصى واندلاع مواجهات عنيفة مع المرابطين
السياسة الخارجية العراقية.. ثبات في مواجهة التطبيع
التغيير الإصلاحي صار ضرورة من ضرورات الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين
عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة الإحتلال على خلفية الانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة في القدس
عمليات نينوى تطلق عملية عسكرية بعنوان "علي ولي الله" من ثلاثة محاور
وزير الاستخبارات الإسرائيلي يرفض طلبا أمريكيا بشأن القدس
احتفال بمناسبة يوم القدس العالمي في دمشق بمشاركة وفد من حزب الله
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
صاروخان من غزة نحو مستوطنات محيطة بالقطاع
تعيين مهدي سبحاني سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية في سوريا
مجلس الأمن ينعقد اليوم لبحث الأوضاع في القدس وجلستان طارئتان غدا للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي
الملك عبدالله الثاني والعائلة الملكية يحيون ليلة القدر وسط الدعاء لنصرة القدس
الاحتلال يقرر إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل في قطاع غزة
حماس: فلسطين ليست قضية تحرير أرض فقط إنما قضية تحرير عقيدة وإنسان
المفتي حسون: طريق القدس مع حزب الله وإيران من دمشق يشرق
الشيخ قاسم: لا يمكن تحرير القدس إلا بالمقاومة وحزب الله سيبقى في الميدان مقاوما لتحرير الأرض
وقفة تضامنية في لندن مع أهالي حي الشيخ جراح ورفضًا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي
مسيرات داعمة للرئيس الأسد في جبل محسن شمال لبنان
الشيخ حمود: القدس أصبحت أقرب بفضل المقاومة في المنطقة
كتائب المقاومة الوطنية تعلن حالة الاستنفار القصوى على حدود غزة
جيش الاحتلال يبدأ أضخم مناورات عسكرية في تاريخه تحاكي حربا على عدة جبهات
نتنياهو: سنواصل البناء في القدس رغم الضغوط
القاهرة تطالب بضرورة توفير حماية للمصلين بالمسجد الأقصى