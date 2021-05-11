ارتفاع اصابات الفلسطينيين في القدس الى 90 اصابة

وأفاد الهلال في بيان له السبت، بأنه تم نقل 16 إصابة للمستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطي قنابل الصوت بشكل مباشر والاعتداء بالضرب، لافتًا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف من الدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود عشرات الإصابات.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 90 مواطنًا أصيبوا بجروح خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال، ليلة أمس السبت، في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الاسباط وحطة بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال في بيان له السبت، بأنه تم نقل 16 إصابة للمستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطي قنابل الصوت بشكل مباشر والاعتداء بالضرب، لافتًا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف من الدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود عشرات الإصابات.

وأشار إلى أنه تم الاعتداء على سيارة إسعاف بقنابل الصوت والمياه العادمة.

وأوضح الهلال أنه تم تفعيل المستشفى الميداني من جديد في القدس واستقبال الإصابات.