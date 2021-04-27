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حملة لـ"مقاطعة الإمارات" في "تويتر" تزامنا مع أحداث القدس المحتلة

وقامت الإمارات بتوقيع عشرات الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، على المستوى السياسي والاقتصادي والرياضي، وغير ذلك، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بينهما العام الماضي.
رمز الخبر: ۵۱۰۹۰
تأريخ النشر: 26 April 2021

دشّن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها، تزامنا مع الأحداث التي تشهدها مدينة القدس المحتلة منذ عدة أيام.

وقال ناشطون إن هاشتاغ "مقاطعة الإمارات" يأتي نظرا للتطبيع "المبتذل" الذي تقوم به أبو ظبي مع تل أبيب.

واعتبر ناشطون أن استمرار التودد الإماراتي تجاه "إسرائيل"، في وقت تقوم الأخيرة فيه بالتنكيل بالمقدسيين، ومحاولة حرمانهم من إقامة الطقوس الرمضانية في المسجد الأقصى، يستوجب توجيه رسالة من العرب لها برفض تصرفاتها.

وقامت الإمارات بتوقيع عشرات الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، على المستوى السياسي والاقتصادي والرياضي، وغير ذلك، منذ توقيع اتفاقية التطبيع بينهما العام الماضي.

ومنذ أيام، تدور مواجهات بين الشباب الفلسطينيين من جهة، وشرطة الاحتلال ومستوطنين من جهة أخرى.

وتتواصل الهبة المقدسية، برغم إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المئات، وإصابة العشرات.

المصدر: عربي21

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حملة لـ"مقاطعة الإمارات" في "تويتر" تزامنا مع أحداث القدس المحتلة
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