تفعيل الامانة العامة للعاصمة العالمية للسجاد اليدوي في تبريز

لقد تم تسجيلها كعاصمة عالمية للسجاد المنسوج يدويًا في اليونسكو واختير منزل كلكتجي (صلح جو)كأمانة عامة لها.

أعلن المدير العام لدائرة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة أذربايجان الشرقية عن مشاركة المؤسسات التنفيذية للمحافظة في نشاطات تفعيل أمانة "تبريز العاصمة العالمية للسجاد اليدوي".

وفي هذا السياق عقد اجتماع مشترك بين المديرية العامة للتراث الثقافي ومنظمة الإدارة والتخطيط ومديرية الصناعة والتجارة والتعدين والمدن الصناعية وبلدية تبريز ، برئاسة علي جهانغيري ، مساعد محافظ أذربيجان الشرقية وسكرتير تبريز العاصمة العالمية للسجاد اليدوي بهدف تفعيل الامانة العامة.

وقال المدير العام لدائرة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية لأذربيجان الشرقية أحمد حمزة زاده ، مشيرًا إلى تسجيل تبريز عاصمة عالمية للسجاد المنسوج يدويًا في اليونسكو عام 2015 ، لقد تم تسجيلها كعاصمة عالمية للسجاد المنسوج يدويًا في اليونسكو واختير منزل كلكتجي (صلح جو)كأمانة عامة لها.

واضاف ، في معرض حديثه عن إعادة تفعيل هذه الأمانة بمشاركة كاملة من المؤسسات ذات الصلة ، خلال الاجتماع المشترك: "بالنظر للبرامج المشتركة التي تم تطويرها بعد دراسات المختصين وضع على جدول الأعمال تشكيل مجموعة عمل اقتصاديات السجاد في تبريز في إطار مجموعة العمل الاقتصادية لأذربيجان الشرقية ، وتشكيل مجلس التوجيه وتعيين رئيس الأمانة العامة.

واوضح: بعد عقد هذا الاجتماع المشترك برئاسة مساعد محافظ أذربايجان الشرقية في الشؤون الاقتصادية، وضع على جدول اعمال الاجهزة المعنية توسيع أنشطة الأمانة العامة ، وتقديم الخدمات للفنانين الناشطين في مجال إنتاج السجاد اليدوي واستعراض القدرات الوطنية والدولية لتبريز كعاصمة عالمية للسجاد اليدوي حيث تم إدراجها في أجندة المؤسسات التنفيذية المعنية بهذا الموضوع.