ثلاثة طلبات جديدة ترفع عدد المترشحين لمنصب الرئاسة في سوريا إلى 21

ارتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى منصب الرئيس في سوريا إلى 21 بعد الإعلان عن ثلاثة من المتقدمين اليوم.

شبكة تابناک الإخبارية : وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حموده صباغ أن المحكمة الدستورية العليا أبلغت المجلس بتقديم كل من: إيناس مروان القوادري، وهاني عدنان الدهان، ومحمد حمدي الصلاح، طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وهو ما يرفع عدد الطلبات حتى اليوم وهو السابع ضمن مهلة 10 أيام إلى 21 بينهم ثلاث سيدات.

ويستمر التقدم بطلبات ترشح حتى يوم الخميس 29 من الشهر الجاري، حسب المهلة الدستورية، على أن يجري التصويت في الانتخابات يومي: الخميس في 20 من الشهر القادم للسوريين في الخارج، و26 من الشهر ذاته للسوريين في الداخل.

يذكر أن المتقدمين بطلبات ترشح بحاجة إلى تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب من أصل 250 عضوا، كي يصبحوا مرشحين للرئاسة، ولا يحق للعضو أن يؤيد سوى مرشح واحد.