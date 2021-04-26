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18 شخصاً يتقدمون بطلبات الترشح إلى منصب الرئاسة السورية

ارتفع عدد المتقدمين بطلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية في سوريا اليوم السبت، إلى 18 وذلك بعد الإعلان عن تقديم اربعة طلبات جديدة للترشح إلى الانتخابات المقررة في الـ26 من الشهر القادم.
رمز الخبر: ۵۱۰۶۲
تأريخ النشر: 25 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ في جلسة اليوم، أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلبات ترشح إلى المنصب من: أحمد هيثم أحمد المكاري، دعد مبارك قنوع، محمد كاميران محمد جميل ميرخان و حسين محمد طيجان.

وتبلغ المجلس حتى يوم أمس 14 طلبا للترشح إلى منصب الرئيس بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد، وكان أعضاء المجلس بدؤوا قبل ثلاثة ايام منح أصواتهم للمرشحين.

وينص الدستور على ضرورة حصول المتقدم بطلب الترشيح على أصوات 35 نائبا في البرلمان، كي يقبل طلب ترشحه، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح صوته لأكثر من مرشح.

والمرشحون الى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية حتى الآن هم:
1- عبد الله سلوم عبدالله .
2- محمد فراس ياسين رجوح .
3- فاتن علي نهار .
4- مهند نديم شعبان .
5- محمد موفق صوان .
6- بشار حافظ الأسد .
7-أحمد يوسف عبد الغني .
8- ناهد محمد أنور الايون الدباغ .
9- محمد صالح أسعد الحاج عبد الله .
10- عبد الحنان خلف البدوي .
11- محمود احمد مرعي .
12- خالد عبدو الكريدي.
13- سنان أحمد القصاب.
14-محمد يوسف رمضان.
15- أحمد هيثم أحمد المكاري.
16-دعد مبارك قنوع.
17-محمد كاميران محمد جميل ميرخان.
18- حسين محمد طيجان.

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