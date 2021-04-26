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مسؤول إيراني:

نأمل أن ينتهي الحظر الأميركي غير القانوني ضد الشعوب والمؤسسات الدولية

كما التقى بهاروند مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، كريستوف بيرناسكيني، في المقر الرئيسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية في لاهاي، وشدد على التنمية الاقتصادية للبلدان.
رمز الخبر: ۵۱۰۰۷
تأريخ النشر: 24 April 2021

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، عن أمله في ألا يشهد المستقبل حظر أميركي غير قانوني ضد الشعوب والمؤسسات الدولية.

جاء ذلك لدى اللقاء الذي جرى يوم الجمعة بين بهاروند و رئيس المحكمة الجنائية الدولية في الاستئناف، القاضي بيوتر هوفمانسكي، في لاهاي بهولندا.

وناقش بهاروند والقاضي هوفمانسكي آخر التطورات في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قضيتي أفغانستان وفلسطين المحتلة.

وفيما أشار الى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن الولايات المتحدة قد غيرت نهجها تجاه المحكمة، أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في ألا نرى في المستقبل فرض الولايات المتحدة عقوبات غير قانونية ضد الشعوب والمؤسسات الدولية.

كما التقى بهاروند مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، كريستوف بيرناسكيني، في المقر الرئيسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية في لاهاي، وشدد على التنمية الاقتصادية للبلدان.

وأشار إلى آخر التطورات فيما يخص عملية انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل)، مضيفا أن إيران ستقدم قريبا وثيقة الإنضمام الى الإتفاقية الى أمينها بعد وضع اللمسات الأخيرة على النظام التنفيذي للإتفاقية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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