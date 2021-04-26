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غرق 130 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الإغاثية الأوروبية اليوم الجمعة، أن زورقا مطاطيا كان على متنه 130 مهاجراً غير شرعي غرق أمام السواحل الليبية.
رمز الخبر: ۵۰۹۹۹
تأريخ النشر: 24 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ المنظمة وفي بيانها، قالت إنها رصدت عشرات الجثث طافية على سطح الماء وسط أجواء سيئة وطقس عاصف بلغ فيه ارتفاع الأمواج أكثر من ستة أمتار.

من جهتها قالت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" التابعة للمنظمة، والتي توجهت إلى إحداثيات مكان الزورق فور تلقيها إشارة استغاثة، بأنها لم تعثر على أي ناجين من الحادث.

وأوضحت "إس أو إس ميديتيرانيه" أنّه على الإثر توجّهت سفينة الإنقاذ التابعة لها "أوشن فايكينغ" بالإضافة إلى سفينتي شحن أخريين إلى المنطقة، بينما تمكنت إحدى سفينتي الشحن من رصد ثلاث جثث.

وقالت لويرزا ألبيرا منسّقة البحث والإنقاذ على متن أوشن فايكينغ في بيان إنّه "منذ وصولنا إلى مكان الحادث اليوم، لم نعثر على أي ناجين في حين تمكنّا من رؤية ما لا يقلّ عن عشر جثث بالقرب من حطام الزورق".

من جهتها، أكدت الصحافية الفرنسية إيمانويل شاز عبر الهاتف من على متن سفينة الإنقاذ أنّه "لم يعد هناك أمل بالعثور على ناجين"، مشيرة إلى أنها رأت "الكثير من الجثث".

ومنذ مطلع العام لقي أكثر من 450 مهاجراً مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وقد كان معظمهم يحاول الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية.

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