النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ

لماذا يجب محاكمة نتنياهو ؟

رمز الخبر: ۵۰۳۹۳
تأريخ النشر: 07 April 2021

شخص واحد يسبب مشكلة لدولة بأكملها . شخص واحد مسؤول عن الدراما التي حدثت أمس في المحكمة ، وفي بيت الرئيس . شخص واحد هو أيضا السبب في البازل المستحيل النتائج الانتخابات ، وللواقع الفوضوي الذي نعيشه ، واقع أن كل القوانين التي تعودنا عليها تحطمت ولم تعد موجودة . حتى الآن تعودنا أن بعد كل معركة انتخابية تتألف حكومة . أحيانة جيدة وأحيانا أقل جودة ، لكن تتألف حكومة ، وها نحن الآن من دون حسم بعد أربع معارك انتخابية ، والأطراف تحلم بحكومة تحظى بدعم 61 عضو کنیست ، وهي أيضا حكومة غير مستقرة فعلا .

عدم إمكان تأليف حكومة مستقرة هو نتيجة واضحة لرئيس حكومة أخذ حزبه رهينة ، ويستخدمه لأهدافه الشخصية : الحصول على حصانة وإلغاء محاكمته . من أجل ذلك ليس لدي نتنياهو مشكلة في أن يعد نفتالي بينت بسبعة مقاعد محصنة على قائمة الليكود في الكنيست ، ولا مشكلة لديه في الاعتماد على منصور عباس ، على الرغم من أنه وصف الأحزاب العربية بأنها داعمة للإرهاب وتحب الإرهابيين ، وعلى الرغم من تصريحه بأن ليس هناك فرصة لتأليف حكومة يدعمها عباس . قناع أكاذيبه يسيء إلى سمعة السياسيين ، ويجعل الديمقراطية هشة وضعيفة . وبهذه الطريقة تطورت قاعدة جديدة هي المناوبة . بغض النظر عن صغر حجمك ، لديك قوة الابتزاز للمطالبة بالمناوبة ، الأمر الذي يحول الحكومة إلى هيئة لا يمكن إدارتها . تخيل نفسك مدير تنفيذية الشركة تعرف أنه سيجري استبدالك بخصمك بعد عامين من الواضح أن شركة كهذه مصيرها الانهيار .

طوال سنين تعودنا أن أول ما تقوم به الحكومة بعد الانتخابات تقديم الميزانية ، التي تكون هي خطة عملها الفعلية ، مع سلم أولويات واضح في السياسة الضرائبية وفي حجم العجز ، ومع رزمة إصلاحات وظيفتها تحقيق النمو ورفع مستوى الحياة . وها نحن منذ عامين ، وفي خضم أزمة صحية اقتصادية واجتماعية خطرة ليس لدينا ميزانية ولا خطة . الحكومة تعمل مع " تمويل جار " أضيف إليه " صندوق کورونا " الهائل ( 130 مليار خلال عامين ) الذي يسمح بإنفاق أموال كبيرة من دون حدود للعجز ، والحاجة إلى تقليصات ، أو فرض ضرائب ، يكذبون على الجمهور ويقولون له إن هذا ممكن .

لأول مرة في التاريخ يمر عامان من دون إصلاحات و تغییرات هيكلية في الاقتصاد ، بعد اقتصاد انتخابات فاضح قاده نتنياهو منذ اللحظة الأولى لإقامة حكومة المناوبة . هو لم يرد إثارة غضب مجموعات الضغط ، لذا لم يقلص الأجر في القطاع العام ، ولم يخفض الأموال المخصصة للتقاعد المبالغ فيها ، ولم يرفع سن التقاعد للمرأة ، ولم يلغ الضريبة المضافة إلى الخضار والفاكهة ، ولم يخفض التعرفات الجمركية على استيراد المواد الغذائية . وكانت النتيجة : موة سلبية ، بطالة عالية وانخفاضة في مستوى الحياة .

طوال أعوام اعتقدنا أن لدينا منظومة قضائية رائعة مستقلة وقوية تعرف كيف تدافع عن المواطن الصغير . تعلمنا أن المحكمة العليا تتمتع بسمعة عالمية ، وها هو بيبي بعد محاكمته يحول هذه المنظومة الرائعة إلى کیس ملاكمة في حملة كذب طويلة . لقد حاول أن يقضي على المفوض العام للشرطة ، وعلى النيابة العامة ، والآن على المستشار القانوني ، وعلى القضاة . كل هؤلاء عرضة للهجوم والتهديدات ، وثقة الجمهور بهم تقِل .

في الأمس بدأت مرحلة عرض الأدلة في محاكمة نتنياهو بتهمة الرشي والاحتيال وخيانة الثقة . لكنه يجب أن يحاكم علنا بسبب جرائم أخرى : انتخابات متكررة ، منظومة قضائية اضطرت إلى استئجار حراس الحماية مسؤوليها رفيعي المستوى ، وبسبب عدم وجود ميزانية ، وغياب النمو ، والبطالة . يجب أن يحاكم بيبي . علنا لأنه تسبب بفقدان ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم ، وبسبب الوضع الذي أصبح فيه الكذب أفضل من الحقيقة . الأمر الوحيد الذي يستطيع أن يفعله الآن هو إعلان استقالته . ويجب ألا يحلم حتى بمنصب رئيس الدولة . ببساطة عليه أن يعود إلى منزله .

بقلم : نحميا شطرسلر

صحيفة " هآرتس " الثلاثاء 2021/04/06

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إتفاقية تعاون وتبادل إخباري وتنسيق محتوى بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الإسرائيلية
اعتصام لأهالي الطلاب في الخارج أمام المصرف المركزي
الكاظمي يوجه ببذل الجهود لخدمة أبناء ذي قار
نيويورك تايمز: إسرائيل أخطرت واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية بالبحر الأحمر
ايران وكازاخستان توقعان على وثيقة للتعاون الثنائي
عراقجي: إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت.. فسوف نوقفها
برلماني ايراني: السعودية تشعر بالهلع من قوتنا في المنطقة
روحاني: الجميع في اجتماع فيينا تحدثوا بصوت واحد حول الاتفاق النووي
الادميرال تنكسيري: لن نتوانى لحظة في مسار تعزيز قدراتنا
طهران: لايوجد سوى خطوة واحدة وهي رفع كل اجراءات الحظر
الصحافة اليوم 08-04-2021
عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 08-04-2021
مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي
رئيس الحشد الشعبي يلتقي في موسكو باتروشيف و بوغدانوف
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الجنوبية
الصحافة اليوم 07-04-2021
أعمق عملية وصول لحطام سفينة غارقة في التاريخ
إعادة تعويم الجولاني
دقت ساعة التغيير وليس بمقدور أحد إيقافها
مستشار رئيس الجمهورية یتحدث عن أفق تشكيل الحكومة ودور روسيا في لبنان
القوات المسلحة تعلن إستهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
طهران تؤكد ألا خسائر بشرية بحادثة السفينة "ساويز" وواشنطن تنفي علاقتها والاحتلال يُلمح
علماء يدمجون الطبيعة مع التكنولوجيا من خلال "نباتات الروبوت"
عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 نيسان 2021
كردستان أرض الفن والثقافة والجمال
السلطات الجزائرية توجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك
موجة كبيرة من أسراب الجراد تهدد الأمن الغذائي في كنيا
الدفاع الایرانية: لا نواجه أية مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية
ظريف يبحث مع نظيره القرغيزي عدم الاستقرار في افغانستان وانتشار التطرف والارهاب
لقاح "فخرا" الايراني سيصل مرحلة الإنتاج الوفير في أغسطس المقبل
پرطرفدارترین عناوین
ينبغي على بايدن رفع الحظر دفعة واحدة ان كان يسعى لمفاوضات حقيقية
إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين