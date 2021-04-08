النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۳مشاهدات
‍ پ
سامح شكري من بعبدا:

تحقيق الاستقرار في لبنان مهم للمنطقة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان مصر مستمرّة ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة في لبنان.
رمز الخبر: ۵۰۳۷۲
تأريخ النشر: 07 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ قال شكري بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الاربعاء، إنه "بعد 8 اشهر من زيارتي الماضية لا زال هناك انسداد سياسي والجهود تبذل لتشكيل حكومة اختصاصيين وتحقيق الاستقرار وهذا مهم لكل المنطقة ومصر وليس فقط للبنان."

ولفت إلى انه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المكوّنات السياسية المختلفة لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر "وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الازمة وتشكيل حكومة ما يفتح الباب للدعم الدولي."

وتابع قائلاً أن "الاطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف واهمية الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار ولن نوفر الجهود لمساعدة لبنان بهذه المرحلة الدقيقة."

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان عن زيارة شكري للبنان وأنها "تستهدف الزيارة التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق... مصر تساند وتدعم لبنان في الجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية".

كما أشار البيان إلى ضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاء للمصلحة اللبنانية، وسعيا نحو مستقبل يحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت أمس الثلاثاء، عن زيارة شكري، إلى لبنان، مشيرة إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ميشال عون.

وأوضحت أن وزير الخارجية المصري سيقوم بمسعى يهدف الى تذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، وهو سيلتقي لهذه الغاية مع عدد من الشخصيات اللبنانية، من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إتفاقية تعاون وتبادل إخباري وتنسيق محتوى بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الإسرائيلية
اعتصام لأهالي الطلاب في الخارج أمام المصرف المركزي
الكاظمي يوجه ببذل الجهود لخدمة أبناء ذي قار
نيويورك تايمز: إسرائيل أخطرت واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية بالبحر الأحمر
ايران وكازاخستان توقعان على وثيقة للتعاون الثنائي
عراقجي: إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت.. فسوف نوقفها
برلماني ايراني: السعودية تشعر بالهلع من قوتنا في المنطقة
روحاني: الجميع في اجتماع فيينا تحدثوا بصوت واحد حول الاتفاق النووي
الادميرال تنكسيري: لن نتوانى لحظة في مسار تعزيز قدراتنا
طهران: لايوجد سوى خطوة واحدة وهي رفع كل اجراءات الحظر
الصحافة اليوم 08-04-2021
عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 08-04-2021
مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي
رئيس الحشد الشعبي يلتقي في موسكو باتروشيف و بوغدانوف
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الجنوبية
الصحافة اليوم 07-04-2021
أعمق عملية وصول لحطام سفينة غارقة في التاريخ
إعادة تعويم الجولاني
دقت ساعة التغيير وليس بمقدور أحد إيقافها
مستشار رئيس الجمهورية یتحدث عن أفق تشكيل الحكومة ودور روسيا في لبنان
القوات المسلحة تعلن إستهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
طهران تؤكد ألا خسائر بشرية بحادثة السفينة "ساويز" وواشنطن تنفي علاقتها والاحتلال يُلمح
علماء يدمجون الطبيعة مع التكنولوجيا من خلال "نباتات الروبوت"
عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 نيسان 2021
كردستان أرض الفن والثقافة والجمال
السلطات الجزائرية توجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك
موجة كبيرة من أسراب الجراد تهدد الأمن الغذائي في كنيا
الدفاع الایرانية: لا نواجه أية مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية
ظريف يبحث مع نظيره القرغيزي عدم الاستقرار في افغانستان وانتشار التطرف والارهاب
لقاح "فخرا" الايراني سيصل مرحلة الإنتاج الوفير في أغسطس المقبل
پرطرفدارترین عناوین
ينبغي على بايدن رفع الحظر دفعة واحدة ان كان يسعى لمفاوضات حقيقية
إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين