طهران تؤكد ألا خسائر بشرية بحادثة السفينة "ساويز" وواشنطن تنفي علاقتها والاحتلال يُلمح

أعلنت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن السفينة الإيرانية "ساويز" استُهدفت في البحر الأحمر، وذلك بعد تقارير إعلامية نُشرت أمس عن تعرض السفينة لهجوم بألغام لاصقة.

شبكة تابناک الإخبارية _ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أن الانفجار وقع صباح الثلاثاء بالقرب من ساحل جيبوتي وتسبب في أضرار طفيفة لكن لم تحدث إصابات بشرية، مشيراً إلى أن السفينة المستهدفة مدنية كانت متمركزة هناك لتأمين المنطقة من القراصنة، حيث كانت تعمل كمقر دعم لوجيستي لإيران بالبحر الأحمر والجهات الدولية على علم بذلك.

وأضاف، أن التحقيق جار لمعرفة سبب وماهية الإنفجار الذي استهدف السفينة التي استقرت بالبحر الأحمر بعد تنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية بهدف مواجهة القرصنة، مؤكداً أن طهران ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن حادث السفينة عبر الأوساط الدولية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون منطقتي الشرق الأوسط والخليج جيسيكا ماكنولتي، خلال تصريحات صحفية، إن وزارة الدفاع الأمريكية رصدت تقارير مفادها أن سفينة حربية إيرانية تعرضت لاعتداء في منطقة البحر الأحمر، مؤكدةً أنلا علاقة للقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة بهذا الحادث ولا يوجد معلومات إضافية يمكن البنتاغون الكشف عنها.

وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ واشنطن بأن قواته ضربت السفينة الإيرانية "ساويز"، وذلك انتقاما لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية بحسب الصحيفة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير الحرب الإسرائيلي، بني غانتس، حول الهجوم على السفينة الإيرانية تصريحه: "سنواصل العمل أينما طُلبنا".

وجاء ذلك بعد أيام من تعرض سفينة حاويات مملوكة للاحتلال الإسرائيلي لهجوم بصاروخ في بحر العرب، وتم توجيه اصابع الاتهام لايران حينها.

يذكر أنه في 28 شباط/فبراير الماضي، تم استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان، واتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار.

وكانت وزارة المواصلات الإسرائيلية قد وجهت تحذيرًا عامًا في وقت سابق، إلى سفن الشحن المملوكة لرجـال الأعمـال الإسرائيليين المبحرة في بحر العرب والـخليج، خشية من استهدافها، وذلك في أعقاب استهداف سفينة إسرائيلية قبل شهر في خليج عمان.

وتوسعت سلسلة الحوادث في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين، مع انفجارات على متن ناقلات نفط إيرانية عندما كانت في طريقها إلى سوريا، حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الشهر الماضي إلى أن "إسرائيل" استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة إيرانية، بحسب الصحيفة.