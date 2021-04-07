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اللجنة الاقتصادية البرلمانية تناقش الوثيقة الاستراتيجية بين ايران والصين

ان وزير الاقتصاد اكد في توضيحه بان انجاز مثل هذه التفاهمات سيجعل الصينيين اكثر اطمئنانا بان التعاون مع ايران هو تعاون طويل الامد وسيدخلون الساحة اكثر من ذي قبل.
رمز الخبر: ۵۰۳۵۱
تأريخ النشر: 07 April 2021

اعلن المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني مهدي طغياني بان اللجنة ناقشت الوثيقة الاستراتيجية للاعوام الـ 25 القادمة بين ايران والصين بحضور وزير الاقتصاد.

وقال طغياني في تصريح صحفي حول الاجتماع الذي عقد الثلاثاء: ان وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند قدم في البداية تقريرا حول وثيقة التعاون بين ايران والصين ووفقا للايضاحات التي قدمها فان الوثيقة تاتي في اطار التعاون ولم تتحول الى عقد لغاية الان لتكون بحاجة الى الدراسة في المجلس ولكن في حال الدخول في تفاصيل الوثيقة سيتم تقديم نص التعاون (من قبل الحكومة) في اطار لائحة الى المجلس.

واضاف: ان جزءا من وثيقة التعاون يتعلق بالاتفاق بين القطاعات الخاصة ولا ضرورة للمصادقة عليه في المجلس وفي الواقع لا حاجة الى دراسته والمصادقة اليه في حال عدم تاثيره على القضايا الرئيسية العامة للبلاد.

وحول مدى تاثير الوثيقة بزيادة التعاون الثنائي قال: ان وزير الاقتصاد اكد في توضيحه بان انجاز مثل هذه التفاهمات سيجعل الصينيين اكثر اطمئنانا بان التعاون مع ايران هو تعاون طويل الامد وسيدخلون الساحة اكثر من ذي قبل.

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