مسيرة مطالبة بالإفراج عن السجناء تجوب شوارع الدراز

يواصل البحرانيون نضالهم المستمر منذ سنوات بمسيرات شعبية، للمطالبة بالافراج الفوري عن السجناء في سجون النظام.

شبكة تابناک الإخبارية _ حمل المواطنون وأغلبهم من النساء لافتات في مسيرة جابت شوارع الدراز قبل يومين، صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير في البحرين مطالبين بالإفراج عنهم فورا.

وطالبوا بالإفراج عن جميع الناشطين والمعارضين السياسيين الذي يواجهون اليوم خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى في سجن جو المركزي في البحرين وخرج عن السيطرة.

يذكر أن وباء كورونا تفشى بشكل سريع في سجن جو بسبب غياب الرعاية الصحية والتدابير الاحترازية، ما أثار موجة قلق كبيرة بين عائلات المعتقلين، خاصة مع التزام سلطات المنامة الصمت حيال الوضع في سجن جو.