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ايران تستعيد آثارا تاريخية من النمسا

إن هذه المجموعة من الآثار التاريخية الايرانية تعود الى عصور الاخمينيين والاشكانيين والساسانيين.
رمز الخبر: ۵۰۳۲۸
تأريخ النشر: 06 April 2021

أعلن رئيس القسم الدولي في الشرطة الايرانية العميد هادي شيرزاد عن استعادة 28 أثرا تاريخيا ونقلها الى طهران من النمسا.

وقال هادي شیرزاد: إن هذه المجموعة من الآثار التاريخية الايرانية تعود الى عصور الاخمينيين والاشكانيين والساسانيين.

واضاف: أثمرت متابعات القسم الدولي في الشرطة الايرانية بالتعاون مع نظيره في النمسا عن تسليم هذه الآثار الى مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في النمسا خلال الصيف الماضي.

وتابع: إنه بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والقسم الدولي في الشرطة الايرانية بطهران ونظيره في فيينا تم استعادة هذه الآثار التاريخية، التي نقلت الى خارج البلاد بصورة غير شرعية، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية من النمسا بشحنة دبلوماسية.

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