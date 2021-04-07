ايران تستعيد آثارا تاريخية من النمسا

إن هذه المجموعة من الآثار التاريخية الايرانية تعود الى عصور الاخمينيين والاشكانيين والساسانيين.

أعلن رئيس القسم الدولي في الشرطة الايرانية العميد هادي شيرزاد عن استعادة 28 أثرا تاريخيا ونقلها الى طهران من النمسا.

وقال هادي شیرزاد: إن هذه المجموعة من الآثار التاريخية الايرانية تعود الى عصور الاخمينيين والاشكانيين والساسانيين.

واضاف: أثمرت متابعات القسم الدولي في الشرطة الايرانية بالتعاون مع نظيره في النمسا عن تسليم هذه الآثار الى مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في النمسا خلال الصيف الماضي.

وتابع: إنه بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والقسم الدولي في الشرطة الايرانية بطهران ونظيره في فيينا تم استعادة هذه الآثار التاريخية، التي نقلت الى خارج البلاد بصورة غير شرعية، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية من النمسا بشحنة دبلوماسية.