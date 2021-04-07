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تظاهرات ليلية مؤيدة لولي العهد السابق حمزة بن الحسين

شهدت شوارع الاردن تظاهرات ليلية مؤيدة لولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، بعد أن قال الاخير إنه قيد الإقامة الجبرية بتهم محاولة انقلاب.
رمز الخبر: ۵۰۳۱۸
تأريخ النشر: 06 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ خرج عدد من الشباب الاردنيين مرددين شعارات مؤيدة للأمير بن الحسين بعد وضعه في الاقامة الجبرية حسبما قال.

وكان ولي عهد الاردن السابق حمزة بن الحسین قال في تسجیل صوتي تناقله الاردنیون اليوم الاثنین: "لن التزم بالأوامر".

وأوضح حمزة، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله، في التسجیل الذي یتحدث فیه عبر الهاتف: "بالتأکید لن التزم عندما یقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن تری" العائلة.

وکان الأمیر قال في مقطع فیدیو سابق أنه "قید الإقامة الجبریة" وقد تبلغ ذلك من رئیس أرکان الجیش اللواء یوسف الحنیطی.

وأعلن الجيش الأردني أول أمس السبت، إنه وجه تحذيرا للأمير، وهو الأخ غير الشقيق للملك الأردني الملك عبد الله، بشأن تصرفات تستهدف "الأمن والاستقرار" في الأردن.

وفي وقت لاحق، قال حمزة إنه قيد الإقامة الجبرية.

واعتقلت السلطات في المملكة عددا من الشخصيات رفيعة المستوى، قالت إنها متورطة في التحضير لانقلاب، كانت ستشرع بتنفيذه، بالتنسيق مع الأمير حمزة.

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