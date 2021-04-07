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طهران: جدول أعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يضم تنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده ان جدول أعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يضم تنفيذ الاطراف الاخرى لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۵۰۳۱۰
تأريخ النشر: 05 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ أوضح سعید خطیب‌ زاده، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي: إن اجتماع يوم غد لا يختلف مطلقا عن الاجتماعات السابقة.

وأضاف: إن اجتماع يوم غد هو اجتماع دوري للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي بين ايران و 4+1 والذي يتماثل مع الاجتماعات السابقة التي انعقدت في الاشهر والاعوام السابقة.

وتابع: هذا الاجتماع كان مزمعا في آذار/ مارس الماضي الا ان تاريخه لم يحدد بشكل نهائي وتقرر انعقاده في نهايات الشهر الماضي حيث انعقد القسم الاول من الاجتماع بشكل افتراضي الا ان المفاوضات لم تكتمل واجتماع يوم غد الثلاثاء يعد استمرارا لها.

ولفت الى ان جدول اعمال الاجتماع المقبل يتضمن رفع الحظر الاميركي الجائر المفروض على ايران وبعبارة اخرى نهج تنفيذ الاطراف الاخرى لتعهداتها الواردة في الاتفاق.

ونوه الى ان اجتماع يوم غد سيحدد ما إذا كانت مجموعة 4+1 ستستجيب لمطالب ايران أم لا.

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