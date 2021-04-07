وزارة الصحة :172 وفاة جدیدة بفیروس کورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 172 وفاة و13890 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شبكة تابناک الإخبارية _ قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أنه بوفاة 172 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ عدد المتوفين في ايران 63 الفا و332 شخصا.

واضافت، تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 13890 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الي مليون و945 الفا و964 شخصا و يكون 4 الاف و95 شخصا في وضع حرج.

واعلنت ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و658 الفا و978 شخصا لغاية الان.

يذكر ان 13 مليونا 183 الفا و709 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في انحاء البلاد حتى الان.