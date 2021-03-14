ندوة للجنة الوطنية للمرأة ومنظمة "انتصاف" في صنعاء بعنوان "انتهاكات حقوق المرأة"

الندوة استعرضت عددًا من الأوراق والتقارير الانسانية التي تضمنت كافة الانتهاكات المختلفة بحق نساء اليمن من قبل التحالف السعودي ومسلحيه، حيث أشار تقرير صادر عن منظمة "انتصاف" لحقوق المرأة والطفل إلى مقتل أكثر من 2000 امرأة يمنية فيما أصيبت قرابة 3000 بفعل غارات ونيران قوى التحالف الغاشم على اليمن ومسلحيه خلال ستة أعوام من العدوان.

كما رصد التقرير مئات الانتهاكات والوقائع التي تعرضت لها نساء يمنيات في مختلف المحافظات من قبل مسلحي التحالف ما بين اغتصابات واعتداءات مختلفة وسجن واعتقال.

اللجنة الوطنية للمرأة والطفل دعت كافة المنظمات العاملة في اليمن إلى التحرك الجاد والعمل على إيقاف الحرب ورفع الحصار والقيام بمسؤولياتهم تجاه ما تتعرض له المرأة اليمنية من انتهاكات فادحة في اليمن من قبل قوى التحالف وعملائه.