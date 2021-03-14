الجيش السوري بفكك ألغاماً وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مساحات واسعة ببادية ريف حماة

نفذت وحدات الهندسة في الجيش السوري أمس الجمعة، حملة تمشيط واسعة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام من مخلفات الارهابيين في مساحات كبيرة بريف سلمية ومناطق البادية في القطاع الشمالي الشرقي لمحافظة حماة والتي أودت بحياة العديد من المدنيين خلال تنقلهم في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن وحدات من الجيش نفذت عمليات تمشيط من بلدة الرهجان ومنطقة وادي العذيب باتجاه عمق البادية وتمكنت وحدات الهندسة من نزع عدد كبير من العبوات الناسفة.

وأشارت، إلى أن عمليات التمشيط تجري بمساندة وسائط الدعم الناري ووحدات المشاة في الجيش السوري للقضاء على بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية.

واستشهد الأحد الماضي 18 مدنياً وأصيب 3 آخرون في انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب في ريف سلمية بريف حماة الشرقي حيث عمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في الأراضى الزراعية.