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منتدى حوار طهران يعقد الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية

وقال خطيب زادة في تصريح له يوم السبت ان الاجتماع يفتتح صباح الثلاثاء بكلمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ويعقد عبر الاجواء الافتراضية بسبب الظروف الناجمة عن فيروس كورونا.
رمز الخبر: ۴۹۳۹۸
تأريخ النشر: 14 March 2021

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن انعقاد المنتدى الثاني لحوار طهران يوم الثلاثاء من قبل مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة عبر الاجواء الافتراضية.

وقال خطيب زادة في تصريح له يوم السبت ان الاجتماع يفتتح صباح الثلاثاء بكلمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ويعقد عبر الاجواء الافتراضية بسبب الظروف الناجمة عن فيروس كورونا.

واعتبر متحدث الخارجية بان من اهداف المنتدى؛ تبادل الاراء والافكار بين كبار المسؤولين السياسيين ورؤساء المؤسسات الدراساتية والمراكز الفكرية من المنطقة والعالم حول الظروف الاقليمية في محيط الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تشكل الخليج الفارسي واسيا الوسطى والقوقاز ومن ضمنه افغانستان وكذلك دراسة التداعيات الامنية والسياسية لهذه التطورات على المسارات الاقليمية وايجاد ادراك اكثر صوابية تجاه المسارات الموجودة وكذلك تبادل الافكار للبحث عن سبل التعاون بين دول المنطقة من اجل ارساء السلام والاستقرار والامن والرخاء لشعوب المنطقة وطبيعة اداء الدور من قبل اللاعبين الاقليميين والدوليين في سياق ايجاد الاستقرار او عدم الاستقرار.

واضاف انه فضلا عن الحضور والقاء الكلمات من قبل كبار المسؤولين السياسيين في المنطقة والبلاد سيتحدث ايضا عدد من رؤساء مراكز الدراسات والمراكز الفكرية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية وخبراء القضايا الاقليمية في الاجتماعات الثلاثية التي تتضمن "الافاق والتطورات الاقليمية المهمة" و"مفهوم الجوار في غرب اسيا وفقا المناطق وطبيعة وكيفية تنظيم الاتصالات" و"الملفات السياسية والامنية المهمة في المنطقة".

وكان المنتدى الاول لحوار طهران قد عقد قبل اكثر من عام بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية العماني في حينه يوسف بن علوي والرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي، حيث جرى البحث حول تطورات منطقة الخليج الفارسي وتقييم مشاريع التعاون الاقليمي خاصة "مشروع سلام هرمز" الذي طرحه الرئيس روحاني خلال الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

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