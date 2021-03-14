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العميد جلالي: نمتلك نظام الطوارئ الاكثر تطورا لعلاج الاصابات الكيمياوية في المنطقة

لقد قمنا بصياغة السبل العملانية للدفاع المدني ووفقا لاستراتيجية الاركان العامة فقد وضعنا "العمليات الدفاعية الوقائية" في المجالات السيبرانية والاشعاعية والكيمياوية والبيولوجية في الاولوية.
رمز الخبر: ۴۹۳۹۳
تأريخ النشر: 14 March 2021

اكد رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام رضا جلالي بان البلاد تمتلك نظام الطوارئ الاكثر تطورا لعلاج الاصابات الكيمياوية في المنطقة.

وفي حوار مع وكالة انباء "فارس" اشار العميد جلالي الى الضغوط الاميركية القصوى والشاملة ضد البلاد وقال: ان العدو كان في الواقع ينفذ اجراءاته على اساس نقاط القوة والضعف المحتملة لدينا لذا فقد ركّز على العمليات الهجومية السايبرية على البنية التحتية وتوسيع الحظر الاقتصادي وحتى الاستغلال الاقصى من انتشار فيروس كورونا وفرض المزيد من الضغوط على ايران في مجال مواجهة كورونا.

واضاف: لقد قمنا بصياغة السبل العملانية للدفاع المدني ووفقا لاستراتيجية الاركان العامة فقد وضعنا "العمليات الدفاعية الوقائية" في المجالات السيبرانية والاشعاعية والكيمياوية والبيولوجية في الاولوية.

واوضح بان منظمة الدفاع المدني اجرت خلال العام الاخير نحو 200 تمرين ومناورة في المجال السيبراني من اجل اكتساب الجهوزية اللازمة لمواجهة الهجمات السيبرانية.

كما اشار الى انتشار فيروس كورونا حيث قامت المنظمة منذ البداية باتخاذ اجراءات وقائية في مجال الدفاع البيئي.

ونوه الى الانفجار الرهيب الذي وقع في جمرك ميناء بيروت اثر اندلاع النيران في مواد كيمياوية مخزنة وقال: ان هذا الامر كان بمثابة جرس انذار لنا وللعالم. لقد كان حدثا مشبوها لا يمكن الحكم قطعيا بشان اسباب وقوعه. ان رسالة هذا الحادث هو الحيلولة دون وقوع مثله في البلاد والاستعداد لمثل هذه الظروف.

واوضح بانه تم اصدار التعليمات والتحذيرات اللازمة للموانئ لتحديد مصير المواد الكيمياوية المخزنة فيها وقد تم تنفيذ ذلك على وجه السرعة.

وقال: ان الهيكليات الدفاعية في البلاد مثل الجيش والحرس الثوري وظفت قسما من قدراتها في هذا المجال فمثلا جامعة "بقية الله (عج)" التي تحولت الى قطب لعلاج الاصابات الكيمياوية وتم فيها احداث قسم طوارئ متطور جدا ويعد الاكثر تطورا لمعالجة الاصابات الكيمياوية في المنطقة وبطبيعة الحال ينبغي العمل على هذا المنوال في المحافظات الكيمياوية (التي فيها مراكز ومنشآت صناعية كيمياوية).

واشار الى 3 سبل موجودة لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا وهي زراعة الفيروس المقتول او المعطل Killed Virus ومن ثم تطعيمه للفرد والاسلوب الثاني هو استخدام مواد وعناصر بيئية حديثة الظهور لم تستخدم كثيرا في السابق اما الاسلوب الاخر فيعرف بـ MRNA واضاف: لقد تدارسنا السبل الثلاثة فراينا ان اسلوب Killed Virus هو الاقل مخاطر الا ان العمل بدا بالاساليب الثلاثة وحينما دخلت اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض) والاركان العامة للقوات المسلحة تسارع العمل في هذا المجال.

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