وزير المالية الباكستاني يدعو للتقدم بسبل تنمية التبادل التجاري مع ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الباكستاني خلال اجتماعه في اسلام اباد الجمعة بمساعد وزير الاقتصاد والمالية المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الخارجية الايراني حسن عبقري.

اكد وزير المالية الباكستاني عبدالحفيظ شيخ اهمية دور شركة الاستثمارات المشتركة بين ايران وباكستان في تعزيز التعاون والاستثمارات، داعيا للبحث عن السبل المؤثرة للمزيد من تنمية التبادل التجاري مع ايران.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الباكستاني خلال اجتماعه في اسلام اباد الجمعة بمساعد وزير الاقتصاد والمالية المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الخارجية الايراني حسن عبقري.

وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان اصدرته بهذا الصدد: ان الطرفين تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة واكدا عزمهما على زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري في ضوء العلاقات التاريخية والجوار الجغرافي والتقارب الثقافي والمشتركات الاقتصادية.

واضافت: ان وزير المالية الباكستاني اكد على البحث عن سبل التقدم بالعلاقات التجارية الثنائية مع ايران وبغية تحقيق هذا الهدف يمكن لشركة الاستثمارات الايرانية الباكستانية ان تؤدي دورا محوريا لتنمية التجارة والاستثمارات بين البلدين.