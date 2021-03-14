النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۳مشاهدات
‍ پ

قائد قوة القدس: سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظام اميركا

ونوه الى الاعمال الاجرامية لاميركا في المنطقة واضاف: عندما نقول لهم سنهشم عظامهم فان صوت ذلك سيتناهى الى الاسماع في حينه.
رمز الخبر: ۴۹۳۶۲
تأريخ النشر: 13 March 2021

اعتبر قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، اميركا بانها اجرامية في منطقتنا، مؤكدا بانه سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظامها.

واكد العميد قاآني في كلمته اليوم الجمعة خلال مراسم احياء ذكرى شهداء عمليات خيبر وبدر خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988)، بان من يريد الا يصبح ذليلا اليوم فعليه اتباع مدرسة الشهداء وقال: ان فلسطين التي حققت اليوم تحولات عظيمة استلهمت من شهدائنا.

واضاف: ان انظمة عربية تافهة وفاسدة وعلى راسها النظام السعودي والاستكبار العالمي شنوا العدوان على الشعب اليمني المظلوم الا ان هذا الشعب المظلوم يسطر هذه الايام التي تصادف العام السادس من دفاعه مقاومة باسلة كعمليات "كربلاء 5" (خلال فترة الدفاع المقدس ضد الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية).

وقال العميد قاآني: ان الطريق لم ينته بعد، ورغم المشاكل التي يختلقها الاعداء للثورة الاسلامية الا ان الجمهورية الاسلامية تتقدم الى الامام يوما بعد يوم وان اميركا والكيان الصهيوني اللذين يثيروا الضجيج ليسا هما كما كانا في اليوم الاول.

واشار الى الممارسات الاجرامية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني قائلا: ان الكيان الصهيوني يحيط نفسه بجدار عازل بارتفاع 6 امتار الا انه سيتم تدمير هذا الجدار.

ونوه الى الاعمال الاجرامية لاميركا في المنطقة واضاف: عندما نقول لهم سنهشم عظامهم فان صوت ذلك سيتناهى الى الاسماع في حينه.

واكد قائد قوة "القدس" للحرس الثوري بان الشعب الايراني صامد بقوة رغم جميع المشكلات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة في ولاية أوروزغان الجنوبية
أبناء محافة عمران في وقفة احتجاجية: رسالتنا مواصلة الصمود في وجه قوى التحالف السعودي
العجري: التحالف يمنع 14 سفينة من دخول ميناء الحديدة منذ عام
خلع بوابة تؤدي لساحة البرلمان ورمي حجارة على المصرف المركزي احتجاجاً على الوضع الاقتصادي
افتتاح طريق جديدة لقطارات الشحن بين قوانغشي الصينية وقازاقستان
اعتصام لأبناء الجاليات الإفريقية للمطالبة بتحسين وضع اللاجئين
ندوة للجنة الوطنية للمرأة ومنظمة "انتصاف" في صنعاء بعنوان "انتهاكات حقوق المرأة"
رئيس الحكومة الجديدة يتعهد بتوزيع لقاح كورونا على الجميع في ليبيا
معرض فني تحت مياه المحيط المتجمد الشمالي
فعاليات للهيئة النسائية في تعز في ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
فعالية ثقافية وخطابية بمستشفى الامومة والطفولة بعمران في الذكرى السنوية للشهيد
ممثلو الجاليات الافريقية بصنعاء دعوا الجهات المعنية للتوقف عن الشائعات
عشرات الشاحنات تتوجه نحو قواعد أمريكية شمال وشرق سوريا
فعاليات ثقافية في ذمار احياءً للذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي
الهيئة العامة للزكاة تفتتح مخيمًا طبيًا خاص بطب العيون في مديرية الزيدية بالحديدة
بلفيديو...محتجون يقطعون عددًا من الطرقات مع بلوغ الدولار سعرًا قياسيًا جديدًا مقابل الليرة
البيت الأبيض يعلن عن بدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين
عباس يوجه رسالة إلى السيد السيستاني يشكره فيها على نصرته القضية الفلسطينية
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن هي الأضخم في العالم
صنعاء: الأميركيون قدموا الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب
خطيب زادة: ايران ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر
كورونا لم يؤد الى حدودث اي خلل في برنامج عمل محطة بوشهر النووية
عبداللهيان: ينبغي على بايدن الاتعاظ من التاريخ
الخارجية الايرانية: تضامن كامل بين ايران وروسيا ضد الحظر الحادي واللاانساني
ماذا نصح قائد الثورة الشباب وكيف فضح ازدواجية اميركا؟
قائد قوة القدس: سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظام اميركا
ايران تدشن اليوم قسم من مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى داخل البلاد
إلهان عمر: لماذا لا نعود إلى الاتفاق النووي أولا؟
بلفيديو ...تحذيرات صهيونية من المبالغة بتقديرات الكيان على مواجهة إيران
وزير المالية الباكستاني يدعو للتقدم بسبل تنمية التبادل التجاري مع ايران
پرطرفدارترین عناوین
مجلس النواب يقر مشروع قانون دعم الإبتكار بمشاريع المؤسسات الصغيرة مع البنك الدولي