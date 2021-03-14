قائد قوة القدس: سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظام اميركا

ونوه الى الاعمال الاجرامية لاميركا في المنطقة واضاف: عندما نقول لهم سنهشم عظامهم فان صوت ذلك سيتناهى الى الاسماع في حينه.

اعتبر قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، اميركا بانها اجرامية في منطقتنا، مؤكدا بانه سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظامها.

واكد العميد قاآني في كلمته اليوم الجمعة خلال مراسم احياء ذكرى شهداء عمليات خيبر وبدر خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988)، بان من يريد الا يصبح ذليلا اليوم فعليه اتباع مدرسة الشهداء وقال: ان فلسطين التي حققت اليوم تحولات عظيمة استلهمت من شهدائنا.

واضاف: ان انظمة عربية تافهة وفاسدة وعلى راسها النظام السعودي والاستكبار العالمي شنوا العدوان على الشعب اليمني المظلوم الا ان هذا الشعب المظلوم يسطر هذه الايام التي تصادف العام السادس من دفاعه مقاومة باسلة كعمليات "كربلاء 5" (خلال فترة الدفاع المقدس ضد الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية).

وقال العميد قاآني: ان الطريق لم ينته بعد، ورغم المشاكل التي يختلقها الاعداء للثورة الاسلامية الا ان الجمهورية الاسلامية تتقدم الى الامام يوما بعد يوم وان اميركا والكيان الصهيوني اللذين يثيروا الضجيج ليسا هما كما كانا في اليوم الاول.

واشار الى الممارسات الاجرامية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني قائلا: ان الكيان الصهيوني يحيط نفسه بجدار عازل بارتفاع 6 امتار الا انه سيتم تدمير هذا الجدار.

ونوه الى الاعمال الاجرامية لاميركا في المنطقة واضاف: عندما نقول لهم سنهشم عظامهم فان صوت ذلك سيتناهى الى الاسماع في حينه.

واكد قائد قوة "القدس" للحرس الثوري بان الشعب الايراني صامد بقوة رغم جميع المشكلات.