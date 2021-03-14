مصير اليمن يتوقف على معركة مأرب

في أوائل فبراير، بدأ الحوثيون اليمنيون - المعروفون أيضًا باسم أنصار الله - حملة متجددة للسيطرة علی محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه. بعد أربعة أسابيع من القتال المكثف والمكلف، طوقت قوات الحوثي مدينة مأرب من ثلاث جهات. إلى الغرب من المدينة، تبعد قوات الحوثي الآن أقل من 11 كيلومتراً عن أطراف مأرب.

وفي 21 شباط / فبراير، اقتحم الحوثيون سجن مدينة مأرب وأمّنوا إطلاق سراح السجناء المحتجزين لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. تش العملية، التي نفذتها قوة الرد السريع التابعة للحوثي، إلى قرب قوات الحوثي من المدينة ونفاذها إلى مجموعات صغة من المقاتل المدرب تدريباً جيداً.

لا كن التقليل من الأهمية الاستراتيجية لمأرب بالنسبة للحوثي والحرس الثوري واليمن بأكمله، ولا كن أن تكون المخاطر أكبر لجميع الأطراف المشاركة في حروب اليمن المتشابكة. إذا نجح الحوثيون في الاستيلاء على محافظة مأرب وعاصمتها ، فستتلقى قوات الحكومة الشرعية ضربة قد لا تتعافى منها. سيؤدي التضاؤل الإضافي لـ IRG إلى تغي جذري للتضاريس السياسية في اليمن في وقت تجري فيه تحولات سياسية إقليمية مهمة أخرى. سيقرر مص مأرب، في كث من النواحي ، مص اليمن لسنوات قادمة .

التجاوز العسكري في مأرب



أدى انتخاب جوزيف بايدن رئيساً للولايات المتحدة إلى تغي سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعلى وجه التحديد في اليمن. تم استبدال علاقة إدارة ترامب الوثيقة بالمملكة العربية السعودية وولي عهدها محمد بن سلن بسياسة أقل تساهلاً في ظل إدارة بايدن. في 4 شباط (فبراير)، قال الرئيس بايدن، كجزء من خطاب السياسة الخارجية الأوسع نطاقا ً، إن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقلص دعمها للعمليات الهجومية السعودية في اليمن (الجزيرة، 4 شباط). كتراجعت إدارة بايدن عن تصنيف إدارة ترامب في اللحظة الأخة للحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.هذه التحركات ، إلى جانب رغبة إدارة بايدن في استئناف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، شجعت الحوثي وحليفهم الإقليمي الأساسي، إيران.

في حأن الاستيلاء على مأرب كان منذ فترة طويلة أولوية بالنسبة للحوثي ، فإن سياسة إدارة بايدن والديناميكيات الإقليمية المتغة غ ّت معادلة التكلفة والعائد لقيادة الحوثي. وسبق للحوثي أن عمموا عرضا للحرس الثوري على مأرب بدلا من هجوم متجدد. العرض، الذي تضمن تسع نقاط تتراوح من موافقة الحكومة الشرعية على عدم استخدام مأرب كقاعدة للعمليات العسكرية إلى تقاسم الإيرادات من مبيعات النفط، تم رفضه من قبلIRG منذ أشهر. والآن بعد أن بدأ الهجوم، استبدل الحوثيون هذا العرض الرسميبمفاوضات تقليدية أكثر مخصصة من خلال النخب القبلية .

تعتقد قيادة الحوثي أنه إذا استولى الحوثيون على مدينة مأرب ومعظم المحافظة، فإن موقعهم كقوة سياسية وعسكرية بارزة في اليمن سيكون آمناً قبل المفاوضات المتوقعة. ومع ذلك، يصاحب الهجوم في مأرب مخاطر كبة. منذ اتخاذ مواقع في ضواحي مدينة مأرب ، تباطأ تقدم الحوثي أو أصبح ثابتًا في العديد من المناطق. هذا على الرغم من أن الحوثي يحتلون الآن الجبال القريبة من سد مأرب المطلة على المدينة .

بين يعزز الحوثيون سيطرتهم على مكاسبهم، يواجهون أيضًا ضربات جوية مدمرة من قبل القوات الجوية الملكية السعودية (RSAF). الضربات الجوية ، جنبًا إلى جنب مع الهجت المضادة الشرسة والمخطط لها جيدًا من قبل مجموعة من الميليشيات السلفية المستوحاة من الدين والميليشيات القبلية ، والقوات الأخرى الموالية للحرس الثوري ، تؤثر سلبًا على الحوثي. تش دقة الضربات الجوية، وهو أمر عانت منه القوات الجوية الملكية حتى الآن، إلى وجود تنسيق أكبر ب القوات البرية والقوات الجوية السعودية .

يستخدم الحوثيون وحدات صغة متنقلة للغاية من المقاتل ، يجعل من الصعب استهدافها من الجو .

ومع ذلك، فإن حجم مدينة مأرب (التي يبلغ عدد سكانها مليو نسمة) ووفرة التضاريس المسطحة نسبيًا جعلت استهداف قوات الحوثي أسهل. يتطلب الاستيلاء على مدينة مأرب أيضًا من الحوثي حشد الرجال والأسلحة بطريقة تجعلهم أكثر عرضة للخطر م كانوا عليه في الحملات السابقة. تزداد الخسائر في الأرواح من جميع الجهات، وخاصة بالنسبة للحوثي، بشكل متزايد .



نقص الرجال والمال لدى الحوثي

يواجه الحوثيون عقبت رئيسيت، كلاه تفاقم بسبب القتال في مأرب: أولاً، لا كنهم استبدال المقاتل بالسرعة الكافية. وثانيا ً، عوائدها ونقصها النقدي حاد. إن النقص في المقاتل، وخاصة المدرب تدريباً جيدا ً، حاد، وقد ازداد بشكل أكبر خلال الأشهر الستة الماضية. لطالما استخدم الحوثيون التجنيد الإجباري لملء رتبهم، لكن أحدث المجندين هم أصغر سناً ويتلقون تدريباً أقل ويتقاضون رواتبهم ، إذا حصلوا على رواتبهم على الإطلاق ، أقل بكث م كانوا عليه قبل ستة أشهر. نتيجة لذلك، يل المجندون أكثر بكث إلى الفرار من المعركة عندما تسنح لهم الفرصة (الشرق الأوسط، 24 شباط). لتعويض النقص في المجندين، يقوم الحوثيون بتجنيد المزيد من الأجانب، بالقوة في كث من الأحيان، بما في ذلك الفارين من الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية.

من الصعب أيضًا معالجة مشاكل الحوثي المالية. على الرغم من تحصيل "الضرائب" من الشركات اليمنيةورجال الأعل والنخب القبلية ، فإن تكاليف الحرب تفوق بكث الإيرادات. بدلاً من دفع رواتب موظفي الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية، تذهب الغالبية العظمى من الضرائب التي يجمعها الحوثيون نحو الحرب. يغذي التجنيد الإجباري وتحصيل الضرائب المخصص والتعسفي في كث من الأحيان الاستياء المتزايد من الحوثي وحكومتهم. ستجعل معركة مأرب الطويلة مطالب الحوثي بالمال والرجال أكثر جشعًا، م يؤدي إلى تفاقم الاستياء المتزايد.

والأهم من ذلك، أن معركة مأرب المطولة ستضعف الجبهت الجنوبية والغربية للحوثي. لقد أعاد الحوثيون بالفعل نشر مقاتل من هذه الجبهات إلى مأرب للهجوم هناك. المقاتلون الذين ترُكوا للدفاع عن المواقع في الجنوب والغرب هم في الأساس مجندون شباب ، وغالبًا ما يكون لديهم قدر ضئيل من التدريب. تم إعادة نشر معظم مقاتلي الحوثي المخضرم في مأرب . ومع ذلك، حتى الآن، وعلى الرغم من نقاط الضعف هذه، لم تتعرض الجبهتان الجنوبية والغربية للحوثي لهجوم من قبل القوات المتنافسة .

الموقف الأخ للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا

نظراً لأن مأرب هي العاصمة الفعلية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فإن خسارة مأرب ستكون بمثابة ضربة قاتلة لحكومة رئيس الحرس الثوري عبد ربه منصور هادي. في ح أن قوات الحكومة الشرعية لديها خطط طوارئ، بما في ذلك الانسحاب إلى أجزاء من محافظة حضرموت إلى الشرق، فإن فقدان مأرب كن أن يعجل بتحولات كاسحة في الولاء. سوف يدرك اليمنيون من جميع أطراف الصراع أن بندول السلطة قد تأرجح بشكل حاسم لصالح الحوثي. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تقويم الولاءات عندما تعمل النخب اليمنية لحية مصالحها ا لاقتصادية والسياسية على المدى الطويل. هذه الحسابات البراغتية هي ما تعول عليه قيادة الحوثي .

في حأن الحوثي معروفن بمهاراتهم الهائلة في ساحة المعركة، إلا أنهم بارعون أيضًا في عقد الصفقات - على الأقل محليًا. لقد استخدموا في كث من الأحيان نهج العصا والجزرة لتأم الولاء على مضض للعديد من النخب والقبائل اليمنية. حتى مع فطنتهم العسكرية، لم يتمكن الحوثيون من الحكم ك يفعلون بدون الدعم الضمني من العديد من القبائل الشلية القوية في اليمن .

الحوثيون ليسوا القوة الوحيدة في اليمن التي ستستفيد من زوال قوات الحكومة الشرعية. يخوض المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني( STC) معركته المتقطعة الخاصة به مع الحرس الثوري الإيرا في الوقت الذي يحاول فيه فرض سيطرته على جنوب اليمن. على الساحل الغربي لليمن، تقاتل قوات مقاومة تهامة من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي وليست موالية للحرس الثوري. المملكة العربية السعودية لديها تأث ضئيلعلى قوات المقاومة تهامة أو المجلس الانتقالي الجنوبي. وبدلاً من ذلك، تمارس حليفها الإقليمي ومنافستها الإمارات العربية المتحدة نفوذاً على كلتا القوت.

في حأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يشارك بشكل مباشر في القتال ضد الحوثي في مأرب، إلا أن المعركة تجتذب الميليشيات السلفية من الجنوب. هذه الميليشيات وقادتها متحالفون بشكل فضفاض مع المجلس الانتقالي الجنوبي. ينبع دافعهم لمحاربة الحوثي من الكراهية الدينية للحوثي كشيعة زيدي أكثر ينبع من أي ولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي أو قوات الحكومة الشرعية. الميليشيات المستوحاة من السلفي، والتي يتداخل الكث منها مع الجعات الأكثر تطرفاً مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، لطالما رحبت بها القبائل التي تقاتل الحوثي.

توجد بعض الدلائل أيضًا على أن طارق صالح ، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، يقدم دع ً محدودًا للحرس الثوري الإيرا في معركته للاحتفاظ بمأرب. طارق صالح يقود قوات المقاومة الوطنية المتمركزة بالقرب من تعز وأجزاء من الساحل الغربي لليمن. قوات المقاومة الوطنية جيدة القيادة والتجهيز بفضل الدعم الإماراتي. ومع ذلك، فإن نقل أعداد كبة من القوات إلى الخطوط الأمامية في مأرب أمر شبه مستحيل على المدى القص بسبب الافتقار إلى التعاون مع الميليشيات المتنافسة .

إذا زاد التنسيق ب القوات اليمنية المناهضة للحوثي، فقد يسيطر الحرس الثوري الإيرا وحلفاؤه القبليون على مدينة مأرب. في ح أن الحوثي لا يزالون القوة القتالية الأكثر رعباً في اليمن، إلا أنهم معرضون لخطر التمدد العسكري المفرط. على الرغم من جهودهم لتجنيد أكبر عدد ممكن من الرجال وتجنيدهم، فإن معركة مأرب تلحق خسائر فادحة بقواتهم، لا سي مع تخلي المجندين عن مواقعهم بشكل روتيني، وامتداد خطوط إمداد الحوثي واستهدافها بشكل متكرر من قبل القوات الجوية الملكية.

مشاكل إعادة الإمداد تزعج الآن العديد من المواقف الأمامية للحوثي. إذا كان الحرس الثوري قادرًا على حشد الدعم من القوات المناهضة للحوثي ، وبشكل أكثر تحديدًا، إذا اشتبكت بعض هذه القوات مع الحوثي على جبهاتهم الجنوبية، فمن المرجح أن يتحول الزخم في معركة مأرب إلى قوات الحكومة الشرعية .

نظرة اليمن

في حأن أعداءهم وخصومهم القليمي قللوا باستمرار من تقدير قدراتهم العسكرية، فقد يكون الحوثيون في خطر المبالغة في تقدير قدراتهم. يدفع الهجوم في مأرب الحوثي إلى تجاوز حدودهم في يتعلق بالسلطة العسكرية والسياسية. غ أن التحول في سياسة الولايات المتحدة شجع الحوثي، وساهم على الأرجح في قرارهم بتجديد هجومهم في مأرب. قد يكون هذا سوء تقدير لأنه إذا نجح الحوثيون في الاستيلاء على مأرب، فستكون هناك تكاليف إنسانية باهظة. مأرب هي موطن لحوالي ثماائة ألف نازح داخلي. قد يتسبب سوء إدارة الحوثي للأزمة الإنسانية التي ستكون من صنعهم إلى حد كب في جعل المجتمع الدولي، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، أقل دع ً للمفاوضات الشاملة .

في الوقت الذي يكافح فيه الحوثيون أزمة إنسانية ناجمة عن هجومهم، سيتعرضون لضغوط شديدة للحفاظ على سيطرتهم المستمرة على مأرب. حتى لو تمكنوا من عقد صفقات مع بعض النخب القبلية، فإن العديد من القبائل ستستمر في القتال. قد يواجه الحوثيون بعد ذلك تمردًا داخل حركة تمرد في وقت يسحبون فيه احتياطاتهم من الرجال والموارد المالية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكافح الحوثيون لتأم البنية التحتية الحيوية للنفط والغاز في المحافظة. ستستهدف الجعات المسلحة التي تعارض سيطرة الحوثي هذه المنشآت كوسيلة لتقويض الحوثي ومنعهم من جني الإيرادات.

السيناريو الأكثر ترجيحًا للمعركة في مأرب هو حالة الجمود ب الحوثي وقوات الحكومة الشرعية. هجوم الحوثي، الذي بدا أنه لا كن إيقافه قبل أسبوع، أصبح الآن ثابتًا. بين اخترقت وحدات النخبة الحوثية الدفاعات الخارجية لمدينة مأرب، فإن التنسيق الوثيق ب القوات الجوية الملكية السعودية والميليشيات القبلية وقوات الحرس الثوري الإيرا قد أوقف - على الأقل في الوقت الحالي - تقدمًا واسع النطاق في المدينة .

قد يكون الجمود هو أفضل سيناريو في الوقت الحالي. كن لـ IRG أن تدعي أنها قاتلت الحوثي وأنقذت المدينة، وهو أمر مهم بالنسبة لـ IRG ك هو الحال بالنسبة لليمن ككل. مدينة مأرب هي واحدة من الأماكن في اليمن التي تش إلى مستقبل قابل للحياة. عملت الحكومة الشرعية والحكومة المحلية والنخب القبلية معًا لبناء وإعادة بناء مؤسسات حكومية ومحلية فاعلة من الألف إلى الياء .

من جانبهم، قد يضطر الحوثيون إلى إدراك أن هناك حدودًا لقدراتهم العسكرية. قد تتعلم القيادة أن التسوية يجب أن تكون جزءًا من مجموعة أدواتها السياسية والاستراتيجية إذا كانت تريد الاحترام من المجتمع الدولي .