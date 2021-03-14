الحصول على موافقة الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار في اليمن

لقد جعل الرئيس جو بايدن، بحق، إنهاء الحرب المروعة في اليمن أولوية قصوى في السياسة الخارجية. لقد قطع الدعم الأمريكي عن العمليات الهجومية للسعوديين، رغم أنه من غير المؤكد ما يغطيه ذلك. لكن ربما يكون أكبر عائق أمام إنهاء القتال الآن هو المتمردين الشيعة الزيديين الحوثيين، الذين يعتقدون - بشكل صحيح - أنهم ينتصرون في الحرب. تحتاج الإدارة إلى تطوير حوافز لجعل الحوثيين يوافقون على وقف إطلاق النار، عندما يعتقدون أنهم على وشك تحقيق انتصار كبير على الحكومة المدعومة من السعودية في مأرب.

يمين مكسور

اليمن اليوم دولة ممزقة. يسيطر الحوثيون على معظم الشمال و80٪ من السكان. آخر معقل رئيسي هو محافظة مأرب في الشمال الشرقي، التي يسيطر عليها الموالون للرئيس عبده منصور هادي. ينخرط الحوثيون في حملة كبيرة للسيطرة على مأرب. وتردّ السعودية بضربات جوية. يشترك هادي في السيطرة على عدن والمنطقة المحيطة بها بصعوبة مع الانفصاليين الجنوبيين والميليشيات المحلية. يوجد القليل من الزيديين في الجنوب. ويحتل السعوديون محافظتي المهرة وحضرومات في أقصى الشرق، ويعتبرونهما بوابة إلى المحيط الهندي.

شهدت السنوات العشرين الماضية من تاريخ اليمن محاولات متكررة من قبل قادة اليمن - بمن فيهم هادي وسلفه علي عبد الله صالح، بمساعدة سعودية في كثير من الأحيان - للضغط على الحوثيين. هناك شيء واحد واضح تمامًا: الحوثيون لن يخضعوا للضغط. ما يقرب من ست سنوات من القصف السعودي والحصار والكارثة الإنسانية لم تحرك المتمردين. إنهم قساة بلا رحمة بشأن معاناة الشعب اليمني.

مما لا شك فيه أن إيران وحزب الله قد شجعتهما في مقاومتهما، اللتين توفران الخبرة الفنية والدعم لعملياتهما الصاروخية والطائرات المسيرة التي تضرب مأرب وأهدافًا في السعودية. واستهدفت الرياض الاسبوع الماضي. يقول السعوديون إنهم اعترضوا ما يقرب من 900 صاروخ وطائرة مسيرة في السنوات الست الأخيرة من الحرب، أطلقها الحوثيون. لم يكن للحصار تأثير ملموس على القدرات العسكرية للحوثيين.

يقدم الإيرانيون مساعدات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، وهو مبلغ زهيد مقارنة بما يدفعه السعوديون لتمويل الحرب. بالنسبة لطهران، الحرب في اليمن هدية تقيد الرياض في مستنقع باهظ الثمن. لا يسيطر الإيرانيون على الحوثيين، لكن لهم نفوذًا.

يجب أن تتجاوز واشنطن الحديث

حتى تنتهي الحرب، ستحتاج إدارة بايدن إلى وضع عملية سياسية تغري الحوثيين بوقف إطلاق النار. إن أفضل مكان للبدء هو الحصار السعودي، وهو سبب الكارثة الإنسانية. يجب على واشنطن أن تدعو إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط للحصار والسماح بمرور المدنيين إلى الموانئ والمطارات اليمنية. تقول الأمم المتحدة إن 16 مليون يمني يعانون من سوء التغذية، والوضع يزداد سوءًا بمعدل ينذر بالخطر.

الحصار عملية عسكرية هجومية تقتل مدنيين. سيكون فتح الحصار عملاً من أعمال حسن النية ويعرض الحرب لمزيد من المراقبين الخارجيين. إن ربط رفع الحصار بوقف إطلاق النار وصفة لإطالة معاناة الشعب اليمني، ولا بد من فصل المسألتين.

يجب على الولايات المتحدة أيضًا فتح حوار مباشر مع الحوثيين. إنهم بلطجية وعنيفون، لقد أقاموا دولة بوليسية في الشمال. لكن هذا هو المعيار السائد في معظم أنحاء الشرق الأوسط. الحوثيون حقيقة لا يمكننا أن نتمنى زوالها. خطابهم معادٍ لأمريكا ومعادٍ للسامية، لكنهم لم يقارنوا خطابهم بالأفعال. إنهم يعتقدون أن أمريكا كانت في حالة حرب معهم منذ ست سنوات، لسبب وجيه. وحتى الآن، فإن وزارة الخارجية أكثر حرصًا على إدانة هجمات الحوثيين من الضربات الجوية السعودية.

تحتاج إدارة بايدن إلى معالجة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تمريره خلال إدارة أوباما والذي يلقي باللوم على الحوثيين كمسؤولين منفردون عن الحرب ويصرح بالحصار. يعد القرار الجديد الأكثر توازناً خطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. عليها إدانة الحصار والدعوة إلى حكومة جديدة شاملة.

من المستبعد جدًا أن يؤدي أي جهد دبلوماسي إلى تسوية سياسية في اليمن في المستقبل القريب. البلد ببساطة منقسمة للغاية بحيث لا يمكن لم شملها. النتيجة الأكثر احتمالا هي عدة يمين، كما في الماضي. قبل عام 1990، كان هناك يمنيان، شمالي وجنوبي. قبل عام 1968، كان جنوب اليمن عبارة عن كونفدرالية فضفاضة للإمارات شبه المستقلة تحت الحكم البريطاني. يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون.

كما يجب على الإدارة أن تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد. يجب الاستفادة من السعوديين للخروج من شرق اليمن. يحتاج الإماراتيون للخروج من جزيرة سقطرى. يجب على المستشارين الإيرانيين العودة إلى بلادهم. يجب ألا نجعل مثل هذه الانسحابات متوقفة على بعضنا البعض، يجب على السعوديين مغادرة المهرة الآن.

الواقع المحزن لليمن اليوم هو أنه تم كسره إلى ما بعد الاسترجاع بست سنوات من الحرب التي دعمتها إدارتان أمريكيتان. لقد كسر بايدن هذا الموقف. يجب أن تكون أولويته القصوى الآن تقليل الكارثة الإنسانية قدر الإمكان. من المحتمل أن وحدة أراضي اليمن ووحدته لا رجعة فيهما.

يجب على الولايات المتحدة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في اليمن. يجب على السعوديين والإماراتيين ودول الخليج الأخرى التعهد بالمليارات لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في اليمن، والتي دمروها. يجب على واشنطن أيضا أن تدفع ثمن الضرر. لكن إعادة الإعمار يجب أن تتوقف على وقف شامل لإطلاق النار. يمكن للأمم المتحدة السيطرة على الصندوق لضمان حصول جميع أنحاء البلاد على المساعدة. علينا أن نفعل أكثر من الحديث عن إنهاء الحرب.