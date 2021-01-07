روحاني: ندعم الاستثمارات المحلية والخارجية بالاقتصاد المنتج

وأشار الرئيس روحاني في الدورة 194 لاعمال هيئة التنسيق الاقتصادي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة رصدت محفزات للمستثمريين لضمان الأمان الاستثماري وربحيته.

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الحكومة تدعم بشكل خاص المستثمرين المحليين والاجانب في مجال الاقتصاد المنتج.

وأشار الرئيس روحاني في الدورة 194 لاعمال هيئة التنسيق الاقتصادي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة رصدت محفزات للمستثمريين لضمان الأمان الاستثماري وربحيته.

ودعا الى ضرورة التطبيق السليم للواجبات والمهام المناطة للوزارات ذات الصلة بالقطاع الاستثماري مشددا على تسريع وتيرة وتطوير مساهمة هذا المكون الاقتصادي عبر ايجاد المحفزات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة وصياغة القوانين الشفافة في عملية استصدار التراخيص.