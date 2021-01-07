محسن رضائي: صادرات ايران للعراق قابلة للزيادة الى 10 اضعاف

اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان صادرات ايران الى العراق البالغة سنويا اكثر من 10 مليارات دولار قابلة للزيادة الى 10 اضعاف.

وقال رضائي في تصريحه الثلاثاء خلال مراسم اربعينية استشهاد العالم النووي الدكتور محسن فخري زادة والتي اقيمت في مدينة ايلام غرب ايران: ان صادرات ايران الى العراق تبلغ سنويا اكثر من 10 مليارات دولار وهي قابلة للزيادة الى 10 اضعاف فيما لو توفرت مجالات تجارية قوية في محافظتي ايلام وكرمانشاه.

واشار الى اهمية صادرات البلاد الى العراق واضاف انه في غير هذه الحالة لكانت تداعيات الحظر قد تضاعفت.

ونوه الى طاقات حدود مهران لصادرات السلع ولفت الى قربها من غالبية مدن العراق واضاف: انه ينبغي الاستفادة من هذه الامكانية اكثر فاكثر.

واعتبر ان ايلام يمكنها ان تكون مدرسة الحاج قاسم في مجال الاقتصاد وقال: ان المحافظة تمتلك جميع الامكانيات اللازمة للانتاج الهائل والاستفادة من طاقات حدود مهران للصادرات.

وفي جانب اخر من حديثه اكد بانه مادمنا نتمسك بقيم الثورة فلا يمكن لكل قوى العالم حتى لو اتحدت ان ترتكب اي حماقة وسنكون محصنين امام هذه المؤامرات.

واعتبر رضائي، الشهيد الحاج قاسم سليماني بانه رمز الثورة وقيم الثورة لانه كان زاخرا بالقيم الاسلامية والايرانية والانسانية.

كما اشار الى الشهيد فخري زادة قائلا: ان هذا الشهيد العظيم ادى دورا مؤثرا في الطاقة النووية الايرانية وكان من نوابغ المجال النووي وكانت له ابداعات خاصة.