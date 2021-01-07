الحرس الثوري يوقف سفينة كورية جنوبية في الخليج الفارسي

واشار الى البيان الى اقتياد السفينة الى ميناء بندر عباس وتشكيل ملف قضائي ضدها لإتخاذ الاجراءات القانونية.

قامت القوة البحرية للحرس الثوري اليوم الاثنين، بتوقيف ناقلة النفط "هانكوك الصين" التي تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج الفارسي، بسبب "انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه".

وجاء في بيان القوة البحرية للحرس الثوري: ان هذه السفينة كانت في طريقها من ميناء جبيل السعودي إلى كوريا الجنوبية ، حيث تم توقيفها في الخليج الفارسي بسبب انتهاكاتها المتكررة لقوانين البيئة البحرية.

وهذه السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل 7200 طن من الإيثانول، وأعضاء الطاقم الذين تم اعتقالهم هم من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.

واشار الى البيان الى اقتياد السفينة الى ميناء بندر عباس وتشكيل ملف قضائي ضدها لإتخاذ الاجراءات القانونية.

واوضح لبيان الحرس الثوري ان توقف السفينة الكورية الجنوبية تم بناء على طلب منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، وبأمر من مكتب الادعاء العام بمحافظة هرمزكان (جنوب ايران) اليوم الاثنين في تمام الساعة 10:00 صباحًا حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ).