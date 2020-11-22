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ظريف سيزور کلا من روسيا واذربيجان وارمينيا

ويعتزم ظريف زيارة روسيا واذربيجان في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للتباحث حول التطورات في قره باغ والشؤون الاقليمية والعلاقات الثنائية.
رمز الخبر: ۴۷۹۸۳
تأريخ النشر: 21 November 2020

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان جولة وزير الخارجية محمد جواد ظريف المقبلة التي تضم روسيا واذربيجان خلال الاسبوع المقبل ستضم ارمينيا ايضا بعد البرمجة اللازمة لهذه الزيارة.

وقال خطيب زاده عما اذا كان ظريف يعتزم زيارة يريفان للتباحث حول قضية النزاع بشأن قره باغ، ان زيارة ظريف لهذا البلد يتم الاعداد لها حالياً.

وأضاف: إنه بالنظر للتغييرات في وزارة الخارجية الارمينية وتعيين وزير خارجية جديد بهذا البلد لم توضع يريفان في جدول محطات جولة ظريف المقبلة التي تضم روسيا واذربيجان لكن الاعداد لها يجري حاليا حيث سيلتقي ظريف نظيره الارميني الجديد آيفازيان وعددا من المسؤولين الآخرين خلال زيارته المقبلة ليريفان للتباحث حول الشؤون الاقليمية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ويعتزم ظريف زيارة روسيا واذربيجان في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للتباحث حول التطورات في قره باغ والشؤون الاقليمية والعلاقات الثنائية.

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