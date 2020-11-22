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إيران وعمان تناقشان سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي

علما، ان النادي الثقافي بسلطنة عمان، مؤسسة ثقافية حكومية تنظم برامج ومشاريع ثقافية وفنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية.
رمز الخبر: ۴۷۹۶۹
تأريخ النشر: 21 November 2020

التقى المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في مسقط، سيد علي موسوي زاده، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العماني، محمود بن مبارك السليمي، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين البلدين.

وأشار الجانبان الى القواسم الثقافية المشتركة والعلاقات الثنائية، وناقشا المجالات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون الثقافي والفني، فضلاً عن اقامة الندوات الأدبية والتعليمية والبحثية، وترجمة ونشر أعمال المؤلفين البارزين وتعزيز التواصل بين الشخصيات الثقافية والفنية في كلا البلدين.

علما، ان النادي الثقافي بسلطنة عمان، مؤسسة ثقافية حكومية تنظم برامج ومشاريع ثقافية وفنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية.

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