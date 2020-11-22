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القوات اليمنية تسيطر على أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في مأرب

"وحدات من مرتزقة العدوان السعودي التي كانت متمركزة في معسكر ماس انسحبت عقب اختراق مقاتلي حركة أنصار الله خطوط دفاع المعسكر".
رمز الخبر: ۴۷۹۶۴
تأريخ النشر: 21 November 2020

سيطرت القوات اليمنية فجر اليوم السبت، على معسكر ماس الاستراتيجي أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات اليمنية المشتركة اقتحمت معسكر ماس الاستراتيجي في مديرية مدغل شمال غربي مدينة مأرب، إثر هجوم شنته من عدة محاور دارت على إثره معارك أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

وأضاف أن "وحدات من مرتزقة العدوان السعودي التي كانت متمركزة في معسكر ماس انسحبت عقب اختراق مقاتلي حركة أنصار الله خطوط دفاع المعسكر".

وأشار إلى أن استمرار الضغط العسكري لحركة "أنصار الله" على مرتزقة العدوان في مناطق باتجاه معسكر ماس، دفع المرتزقة خلال الأيام الماضية، إلى إفراغه من الآليات والعتاد الثقيل خاصة بعد سحب القوات السعودية عربات متنوعة ومدافع تابعة لها إلى معسكر تداوين شرق مدينة مأرب.

ومن شأن سيطرة القوات اليمنية على المعسكر الاستراتيجي الذي يعد مقر قيادة المنطقة العسكرية السابعة لمرتزقة العدوان السعودي ، إرباك قوى العدوان خاصة أنه يمثل أحد أهم خطوط الدفاع عن مدينة مأرب، وسقوطه يمهد الطريق للجيش اليمني في التقدم باتجاه المدينة التي تضم مقر وزارة الدفاع ومعسكرات تابعة لتحالف العدوان ومنشآت نفطية وأخرى حيوية.

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