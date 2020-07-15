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ارتفاع عدد المصابين جراء انفجار السفينة الاميركية الى 57

كما يمكن اَنْ يكونَ نتيجةَ هجومٍ داخلَ السفينة على خلفيةِ الاحتجاجات التي تشهدها الولاياتُ المتحدة ضد العنصرية.
رمز الخبر: ۴۶۲۶۲
تأريخ النشر: 14 July 2020

اعلنت صحيفة واشنطن بوست ان ارتفع عددُ الجرحى الجنود الاميركيين في الانفجارِ الذي وقعَ على متنِ السفينةِ الحربية الاميركية يو اس اس بوهام ريتشارد الى اكثرَ من سبعةٍ وخمسين .

واشارت تقاريرُ الى اَنّ سببَ الانفجار لايزال حتى الان مجهولاً متوقِّعةً اَنْ يكونَ ناتجاً عن هجومٍ سيبراني كفرضيةٍ للاحتمالاتِ المطروحة.

كما يمكن اَنْ يكونَ نتيجةَ هجومٍ داخلَ السفينة على خلفيةِ الاحتجاجات التي تشهدها الولاياتُ المتحدة ضد العنصرية.

ولفتت التقاريرُ الى اَنّ التنافسَ السياسيَ بين الاحزابِ الاميركية قبلَ اشهرٍ قليلة من الانتخاباتِ قد يكون وراءَ الحادث لاستغلالِه لاستقطابِ اصوات الناخبين، متخوفةً اَنْ يكونَ مصيرُ التحقيقاتِ في السفينةِ الى المجهول كما حصل في تحطمِ طائرةِ التجسسِ الأمريكية (إي احد عشر آي) في إقليمِ غزنة بأفغانستان مطلعَ العام.

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