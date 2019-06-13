قائد الثورة يوافق على اصدار عفو وتخفيض العقوبة بحق عدد من المدانين

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي قد قدم طلبا الى قائد الثورة الاسلامية، اقترح فيه اصدار عفو او تخفيض واستبدال عقوبات 691 من المحكومين والذين حددت لجنة العفو المركزية بانهم مشمولين بالشروط المطلوبة، حيث ...

شبکة تابناک الاخبارية: وافق قائد الثورة الاسلامية وبمناسبة عيد الفطر المبارك، على اصدر عفو او تخفيض العقوبة بحق نحو 700 شخص من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري.

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي قد قدم طلبا الى قائد الثورة الاسلامية، اقترح فيه اصدار عفو او تخفيض واستبدال عقوبات 691 من المحكومين والذين حددت لجنة العفو المركزية بانهم مشمولين بالشروط المطلوبة، حيث حظي هذا الاقتراح بموافقة قائد الثورة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي استنادا الى البند 11من المادة 110 بالدستور.