ايران ترفع طاقة انتاج الغاز بحقل مشترك مع قطر

واشار الى أن موقعين بحريين سينضمان لشبكة الانتاج حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، لتصل للذورة طاقة استخراج الغاز الحامض من المراحل التطويرية 22 حتى 24.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز (حكومية) عن تعزيز طاقة الانتاج بحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، باكثر من 60 مليون متر مكعب حتى 20 مارس/آذار القادم.

وأوضح "محمد مشكين فام" في تصريح السبت، أن 5 منصات ستدخل شبكة انتاج حقل بارس حتى الموعد المذكور، 2 منها في المرحلة التطويرية رقم 14 بطاقة 500 مليون قدم مكعبة يوميا لكل واحدة.

واشار الى أن موقعين بحريين سينضمان لشبكة الانتاج حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، لتصل للذورة طاقة استخراج الغاز الحامض من المراحل التطويرية 22 حتى 24.