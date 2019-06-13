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ايران ترفع طاقة انتاج الغاز بحقل مشترك مع قطر

واشار الى أن موقعين بحريين سينضمان لشبكة الانتاج حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، لتصل للذورة طاقة استخراج الغاز الحامض من المراحل التطويرية 22 حتى 24.
رمز الخبر: ۴۱۵۵۷
تأريخ النشر: 09 June 2019

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز (حكومية) عن تعزيز طاقة الانتاج بحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، باكثر من 60 مليون متر مكعب حتى 20 مارس/آذار القادم.

وأوضح "محمد مشكين فام" في تصريح السبت، أن 5 منصات ستدخل شبكة انتاج حقل بارس حتى الموعد المذكور، 2 منها في المرحلة التطويرية رقم 14 بطاقة 500 مليون قدم مكعبة يوميا لكل واحدة.

واشار الى أن موقعين بحريين سينضمان لشبكة الانتاج حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، لتصل للذورة طاقة استخراج الغاز الحامض من المراحل التطويرية 22 حتى 24.

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