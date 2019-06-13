روحاني يهنئ شباب ايران بفوزهم ببطولة العالم برفع الاثقال

وأحرز منتخب ايران المركز الاول ببطولة شباب العالم لرفع الاثقال 2019 بميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و9 برونزيات جامعا 622 نقطة، ليضيف اللقب الرابع له في تاريخ مشاركاته، بعد القاب " تبليسي 2016" و"طوكيو 2017" و"طشقند 2018".

شبکة تابناک الاخبارية: هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، منتخب شباب ايران بفوزهم ببطولة العالم لرفع الاثقال 2019 التي اقيمت في جزر فيجي.

واعتبر تتويج ايران ببطولة شباب العالم برفع الاثقال للمرة الرابعة على التوالي ورفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية امام انظار العالم بانها مفخرة اخرى للبلاد.

وهنأ رئيس الجمهورية هذا الانتصار الباهر للشعب الايراني المنجب للابطال، معربا عن تقديره لجهود جميع المدربين والمسؤولين عن منتخب الشباب والرياضيين، معربا عن أمله في مواصلة النجاحات التي يحققها الشباب الايراني في باقي الميادين العالمية.

وأحرز منتخب ايران المركز الاول ببطولة شباب العالم لرفع الاثقال 2019 بميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و9 برونزيات جامعا 622 نقطة، ليضيف اللقب الرابع له في تاريخ مشاركاته، بعد القاب " تبليسي 2016" و"طوكيو 2017" و"طشقند 2018".