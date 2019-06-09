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رئيسة مجلس النواب الأمريكي تريد أن ترى ترامب في السجن

ووفقا للصحيفة، فإنه خلال الاجتماع، حاول رئيس اللجنة القانونية، إقناع بيلوسي بمنح الإذن للجنة القانونية لبدء إجراءات العزل.
رمز الخبر: ۴۱۵۳۳
تأريخ النشر: 08 June 2019

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، خلال لقائها مع قادة الحزب الديمقراطي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، جيرولد نادلر، إنها تفضل الحكم بالسجن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدلاً من عزله.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن المسؤولين الحاضرين في الاجتماع قولها: "لا أريد عزله، أريد أن أراه في السجن".

ووفقا للصحيفة، فإنه خلال الاجتماع، حاول رئيس اللجنة القانونية، إقناع بيلوسي بمنح الإذن للجنة القانونية لبدء إجراءات العزل.

وفي الوقت نفسه، فإن رئيسة مجلس النواب تدعم رغبة زملائها الديمقراطيين في رغبتهم في البدء في إجراءات العزل، لكن تعتقد أنه يجب أن يتم ذلك في الوقت والظرف المناسبين، وعلى وجه الخصوص، يحتاج الديمقراطيون إلى حشد دعم قوي من الجمهور ومن كلا الحزبين.

ويمكن عزل الرئيس الأمريكي بناءً على نتائج المحاكمة في مجلس النواب، حيث يجب على مجلس الشيوخ التأكيد على جميع التهم.

المصدر: سبوتنيك

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