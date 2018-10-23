ولايتي يؤكد ضرورة التصدي الثقافي الجاد للفكر التكفيري والدعاية الوهابية

وعقب كلمة ولايتي اشار اعضاء اللجنة الى ضرورة استثمار الفضاء الافتراضي في نشر انجازات ثقافة وحضارة االاسلام وايران واكدوا ضرورة مواصلة المساعي على صعيد احياء مفاخرة الحضارة الاسلامية .

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران على اكبر ولايتي خلال اجتماع اللجنة الثقافية للمجلس انه ينبغي التفكير بجد في مواجهة الفكر التكفيري والدعاية الوهابية ثقافياً.

وادان ولايتي خلال الاجتماع الاعتداء الارهابي في اهواز وقال انه ينبغي التفكير بجدية بالمواجهة الثقافية للفكر التكفير والدعاية الوهابية .

وعقب كلمة ولايتي اشار اعضاء اللجنة الى ضرورة استثمار الفضاء الافتراضي في نشر انجازات ثقافة وحضارة االاسلام وايران واكدوا ضرورة مواصلة المساعي على صعيد احياء مفاخرة الحضارة الاسلامية .