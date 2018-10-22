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صادرات السلع الايرانية لسلطنة عمان تنمو 80 بالمئة

يذكر أن سهولة اصدار التأشيرات لرجال الاعمال وتسجيل الشركات للايرانيين وتطوير اسطول الشحن والنقل الجوي من العوامل المؤثرة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
رمز الخبر: ۳۹۱۹۶
تأريخ النشر: 18 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن الملحق التجاري الايراني في مسقط، عن تصدير 1.1 مليون طن من السلع بقيمة 392 مليون دولار الى سلطنة عمان خلال 5 شهور، بفترة 21 مارس/آذار حتى 22 اغسطس/آب 2018، بنمو 80 بالمئة على اساس سنوي.

واوضح عباس عبدالخاني في تصريح اليوم الثلاثاء تابعته "فارس" أن الصادرات شملت الحديد والصلب والسوائل النفطية وانواع الغازات والزيوت الصناعية والمواشي الحية والمواد الانشائية والفواكه والخضروات والسجاد الصناعي.

وبيّن عبدالخاني أن الميزان التجاري سجل فائضا بواقع 270 مليون دولار لصالح ايران في التبادل التجاري مع عمان خلال الشهور الخمسة، لافتا الى أن بعض السلع الايرانية تدخل للسطلنة عبر الامارات ولاتعتبر من الصادرات المباشرة.

يذكر أن سهولة اصدار التأشيرات لرجال الاعمال وتسجيل الشركات للايرانيين وتطوير اسطول الشحن والنقل الجوي من العوامل المؤثرة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

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