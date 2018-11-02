اتفاق موسكو وطهران على تعزيز التعاون التجاري رغم الحظر الاميركي

وحسب هذا التقرير فان الجانب الروسي اكد تعهد موسكو بالاتفاق النووي مع ايران لاسيما مع الاخذ بنظر الاعتبار اهمية التزام ايران بتعهداتها تجاه هذا الاتفاق .

شبکة تابناک الاخبارية: اكد مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال لقائه نظيره الايراني عباس عراقجي في طهران اليوم الاثنين على ضرورة صون التعاون التجاري بين البلدين رغم الاجراءات العدائية الاميركية والحظر الذي تفرضة على ايران .

وحسب بيان وزارة الخارجية الروسية فان موسكو وطهران اكدتا خلال هذا اللقاء على مواصلة التنسيق بين الجانبين حول ضمان استمرار النهج التجاري الثنائي بهدف مواجهة الاجراءات العدائية الاميركية وحظرها المفروض على ايران .

واكدت الخارجية الروسية ان الاهتمام الرئيسي خلال هذا اللقاء انصب على القضايا المتعلقة بالتعاون بين ايران وروسيا بهدف صون الاتفاق النووي .

وحسب هذا التقرير فان الجانب الروسي اكد تعهد موسكو بالاتفاق النووي مع ايران لاسيما مع الاخذ بنظر الاعتبار اهمية التزام ايران بتعهداتها تجاه هذا الاتفاق .

وقال ريابكوف ايضا ان موسكو تتطلع الى تعزيز علاقاتها مع طهران لاسيما في المجالين التجاري والاقتصادي اكثر فاكثر .

واستنادا لاعلان الخارجية الروسية فان موسكو وطهران اتفقتا على مواصلة تعاونهما الوثيق بهدف ضمان صون العلاقات التجارية الثنائية في مواجهة الحظر الاميركي اللامشروع .