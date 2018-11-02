محادثات بين عراقجي وريابكوف حول الاتفاق النووي

اعلن ذلك السفير الروسي بطهران ليفان جاغاريان وقال بان عراقجي وريابكوف بحثا العديد من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي واتفقا على مواصلة المشاورات بينهما مستقبلا.

شبکة تابناک الاخبارية: اجرى مساعد وزیر الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي محادثات اليوم الاثنين في طهران نظيره الروسي سيرغي ريابكوف حول الاتفاق النووي.

اعلن ذلك السفير الروسي بطهران ليفان جاغاريان وقال بان عراقجي وريابكوف بحثا العديد من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي واتفقا على مواصلة المشاورات بينهما مستقبلا.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اكد جاغاريان زيارة ريابكوف الى طهران وقال، ان مساعد الخارجية الروسي وصل الى طهران صباح اليوم الاثنين لاجراء محادثات مع عراقجي خلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا.