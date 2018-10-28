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الصحة: شهيد فلسطيني و94 اصابة برصاص الاحتلال على حدود غزة

ووصل المواطنون عصر اليوم الى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة، في جمعة "عائدون رغم أنفك يا ترامب".
رمز الخبر: ۳۹۰۸۵
تأريخ النشر: 08 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: استشهد شاب فلسطيني وأصيب 94 برصاص الاحتلال اليوم الجمعة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة استشهاد الشاب بلال مصطفى خفاجة (17 عاما) برصاصة في الصدر شرق رفح، فيما اصيب 94 بجراح مختلفة منها 30 بالرصاص الحي و تم تحويل 37 اصابة للمستشفيات في قطاع غزة.

ووصل المواطنون عصر اليوم الى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة، في جمعة "عائدون رغم أنفك يا ترامب".

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس.

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